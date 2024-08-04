Kabine Yarın Toplanıyor: Ana Gündem Orta Doğu

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, 3 haftalık aranın ardından yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının ana gündemi ise son dönemde Orta Doğu'da tırmanan gerilim.

Kabine toplantısında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından çatışmaların tüm bölgeye yayılması tehlikesine karşı izlenecek yol haritası konuşulacak.

Genel olarak Türkiye'nin özellikle savunma sanayindeki hazırlıkları Kabine gündeminde yer alacak. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki askeri hareketliliğin detayları da toplantıda ele alınacak.

BİR DİĞER BAŞLIK EKONOMİ

Kabine toplantısında görüşülecek bir diğer başlık da ekonomi olacak. Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programı ve ilave tedbirler gündemde olacak.