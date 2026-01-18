Kabine Yarın Beştepe’de Toplanıyor: Kritik Başlıklar Masada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantının gündeminde, Suriye ordusunun terör örgütü YPG’ye yönelik yürüttüğü operasyonlar yer alacak. Sahadaki son durumun yanı sıra sürdürülen diplomatik girişimler kapsamlı şekilde ele alınacak.

Ankara açısından kritik öneme sahip olan ve YPG ile Şam yönetimi arasında geçen yıl imzalanan 10 Mart Mutabakatı’nın hayata geçirilmesi, Türkiye’nin temel kırmızı çizgisi olarak masada olacak.

İRAN’DAKİ SON GELİŞMELER

Kabine toplantısında İran’da devam eden protesto gösterileri de değerlendirilecek. Türkiye’nin bölgeye ilişkin diplomatik temaslarını yoğunlaştırdığı vurgulanıyor.

GAZZE’DE ATEŞKES SÜRECİNDE YENİ DÖNEM

Toplantının önemli başlıklarından birinin de Gazze olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump tarafından oluşturulan barış kuruluna kurucu üye olarak davet edildiği, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ise yürütme kurulunda görev alacağı açıklanmıştı. Gazze’de yeni bir aşamaya giren ateşkes ve barış planı kapsamında atılabilecek adımlar ele alınacak.

EKONOMİ BAŞLIĞI

Toplantıda ayrıca ekonomideki güncel gelişmeler, enflasyonla mücadele süreci ve atılması planlanan yeni adımlar da değerlendirilecek.

