Kabine Yarın Beştepe’de Toplanıyor: Kritik Başlıklar Masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplanıyor. Toplantıda Suriye’deki gelişmeler, Gazze’de ateşkes süreci, İran’daki protestolar ile ekonomideki son durum ve enflasyonla mücadele adımları ele alınacak.

Kabine Yarın Beştepe’de Toplanıyor: Kritik Başlıklar Masada
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantının gündeminde, Suriye ordusunun terör örgütü YPG’ye yönelik yürüttüğü operasyonlar yer alacak. Sahadaki son durumun yanı sıra sürdürülen diplomatik girişimler kapsamlı şekilde ele alınacak.

Ankara açısından kritik öneme sahip olan ve YPG ile Şam yönetimi arasında geçen yıl imzalanan 10 Mart Mutabakatı’nın hayata geçirilmesi, Türkiye’nin temel kırmızı çizgisi olarak masada olacak.

İRAN’DAKİ SON GELİŞMELER

Kabine toplantısında İran’da devam eden protesto gösterileri de değerlendirilecek. Türkiye’nin bölgeye ilişkin diplomatik temaslarını yoğunlaştırdığı vurgulanıyor.

GAZZE’DE ATEŞKES SÜRECİNDE YENİ DÖNEM

Toplantının önemli başlıklarından birinin de Gazze olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump tarafından oluşturulan barış kuruluna kurucu üye olarak davet edildiği, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ise yürütme kurulunda görev alacağı açıklanmıştı. Gazze’de yeni bir aşamaya giren ateşkes ve barış planı kapsamında atılabilecek adımlar ele alınacak.

EKONOMİ BAŞLIĞI

Toplantıda ayrıca ekonomideki güncel gelişmeler, enflasyonla mücadele süreci ve atılması planlanan yeni adımlar da değerlendirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kabine Recep Tayyip Erdoğan
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu’dan Suriye Türkmenleri İçin Ortak Zemin Vurgusu Kürşad Zorlu’dan Suriye Türkmenleri İçin Ortak Zemin Vurgusu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’ye Sert Sözler: ‘Cevapları Hukuk Yoluyla Muhakkak Verilecek’ Ömer Çelik’ten CHP’ye Sert Sözler
ÇOK OKUNANLAR
Kağıthane’deki Saldırıda Korkunç Detaylar: 9 Saatlik İnfaz Nöbeti! GPS’le Takip Edip 37 Kurşunla Öldürdüler Kağıthane’deki Saldırıda Korkunç Detaylar: GPS’le Takip Edip 37 Kurşunla Öldürdüler
Meteoroloji, Valilik ve AKOM’dan Kar Uyarısı: İstanbul İçin Saat Verildi Meteoroloji, Valilik ve AKOM’dan Kar Uyarısı: İstanbul İçin Saat Verildi
Ameliyat Olmuştu... Murat Çalık Yeniden Hastaneye Kaldırıldı! Murat Çalık Yeniden Hastaneye Kaldırıldı!
Fırat Hattında Kırılma: Suriye Ordusu İlerliyor, Rakka ve Deyrizor YPG’den Temizleniyor Suriye Ordusu İlerliyor, Rakka ve Deyrizor YPG’den Temizleniyor
İspanya’daki Dev Uyuşturucu Soruşturması Türkiye’ye Sıçradı! Geminin Türk Sahibi Gözaltında İspanya’daki Dev Uyuşturucu Soruşturması Türkiye’ye Sıçradı! Geminin Türk Sahibi Gözaltında