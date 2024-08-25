Kabine Toplantısı'nda 21 Yıl Sonra İlk: Gündemde Neler Var?

Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhur İttifakı ve bakanlar Ahlat’a çıkarma yapıyor. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi bir araya getirecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de Erdoğan başkanlığında Ahlat’ta toplanacak.

21 YIL SONRA İLK

AK Parti hükümetleri döneminde Bakanlar Kurulu, Sivas Kongresi’nin 84’üncü yıl dönümü nedeniyle 2003 yılında Sivas’ta toplanmış ve özel gündem olarak da Sivas’ın sorunları ve ihtiyaçları ele alınmıştı. Ahlat ile birlikte Kabine, 21 yıl sonra ilk kez Ankara dışında başka bir ilde toplanmış olacak.

GÜNDEM YOĞUN

Ahlat’ta toplanacak olan Kabine’de iç ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak. Toplantının ana gündem maddesi ise orman yangınları olacak.

Ekonomik gelişmeler çerçevesinde Yeni Orta Vadeli Plan hazırlıkları ve bu konuda iş dünyası ile yapılan görüşmelerin çıktıları da ele alınacak. Öte yandan kamuda esnek çalışma da gündeme gelecek.

HAKAN FİDAN SUNUM YAPACAK

Kabine’de, Gazze’de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum ele alınacak.

Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

Toplantıda ekonomideki son gelişmeler ve terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.