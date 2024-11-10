Kabine Toplantısı Çankaya Köşkü'nde Başladı

Bu yıl 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Çankaya Köşkü'nde yapılan Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladı.

Son Güncelleme:
Kabine Toplantısı Çankaya Köşkü'nde Başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bu yıl 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Çankaya Köşkünde toplandı.

Kabine Toplantısı Çankaya Köşkü'nde Başladı - Resim : 1

Toplantıda, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımalarının değerlendirilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temaslarının görüşülmesi ve ekonomideki son durumun masaya yatırılması bekleniyor.

Ayrıca, İsrail’in Gazze ve Lübnan’a süren insanlık dışı saldırılarının da toplantının ana gündemlerinden olması bekleniyor.

Atatürk'ün Anısına Bir İlk! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıllar Sonra O Köşke GidiyorAtatürk'ün Anısına Bir İlk! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıllar Sonra O Köşke GidiyorGüncel
Etiketler
Kabine Cumhurbaşkanlığı 10 Kasım
Son Güncelleme:
Sararmış Dişleri Anında Ay Gibi Parlatıyor: Meğer 1 Yaprağı Yetiyormuş! Sararmış Dişleri Anında Ay Gibi Parlatıyor: Meğer 1 Yaprağı Yetiyormuş!
Atatürk, Erdoğan Ve Bahçeli'yi Birleştiren Şarkı: 3 İsmin de Ortak Noktası Atatürk, Erdoğan Ve Bahçeli'yi Birleştiren Şarkı
Sigara İçeni de Dumanına Maruz Kalanı da Yıkacak Haber: Yıllarca Bunu Yaşayacaksınız Sigara İçeni de Dumanına Maruz Kalanı da Yıkacak Haber: Yıllarca Bunu Yaşayacaksınız
MHP’nin Acı Günü MHP’nin Acı Günü