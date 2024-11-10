Kabine Toplantısı Çankaya Köşkü'nde Başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bu yıl 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Çankaya Köşkünde toplandı.

Toplantıda, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımalarının değerlendirilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temaslarının görüşülmesi ve ekonomideki son durumun masaya yatırılması bekleniyor.

Ayrıca, İsrail’in Gazze ve Lübnan’a süren insanlık dışı saldırılarının da toplantının ana gündemlerinden olması bekleniyor.