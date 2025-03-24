Kabine Toplantısı Bitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Son 23 yıldır olduğu gibi bugün de yetimin öksüzün Allah'tan ve devletten başka kimsesi olmayanların imdadına koşuyoruz. Onlara kol kanat germeyi azimle sürdürüyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan hararetli tartışmalar Türkiyesiz bir Avrupa güvenliğinin mümkün olmayacağını göstermiştir. Sadece güvenlik boyutuyla değil, ekonomiden diplomasiye ticaretten sosyal hayata birçok alanda Avrupa'nın ülkemize olan ihtiyacı açıkça ikrar edilmeye başlandı. Avrupalı dostlarımız politikalarını rasyonel bir zeminde belirledikçe Türkiye ile münasebetlerin önemini de idrak ediyorlar. Bunları Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği açısından ümit verici gelişmeler olarak okuyoruz. Küresel ölçekte meydana gelen hızlı ve ani değişimler daha fazla diyaloğa ve kurumsal iş birliğine ihtiyacımız olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı çerçevesinde Avrupa ülkeleri ve AB ile ilişkilerini ilerletmeye hazırdır.

Rusya Ukrayna savaşında ilk günden beri Türkiye olarak doğru konumlandık. Ülkemizdeki muhalefet başta olmak üzere kimsenin dolduruşuna gelmedik. 4. yılına giren bu savaşın daha fazla yıkım olmadan sona ermesini arzu ediyoruz. Bölgemizin bir an önce istikrarsızlıktan çıkması için tüm diplomatik imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu konudaki düşüncelerimizi Trump ile yaptığımız telefon görüşmemizde de kendisiyle paylaştım. Oldukça samimi geçen görüşmemizde Sayın Trump ile belirlediğimiz yüz milyar dolarlık ticaret hedefimizin önündeki tüm engellerin kaldırılması dahil birçok önemli meseleyi ele aldık. Suriye başta olmak üzere bölgemizdeki güncel ve kritik gelişmeleri detaylıca değerlendirdik. Sayın Trump'ın ikinci döneminde Türk-Amerikan ilişkilerinin farklı bir ivme yakalaması pekala mümkündür. Bölgemizdeki tüm zorluklara rağmen özellikle iki müttefik ülkenin iş birliğini zehirlemeye çalışan lobilere rağmen tüm coğrafyamızın selameti için bunu başaracağımıza inanıyorum.

Geçen hafta ayrıca baharın müjdecisi olan, bolluk ve bereketin bayramı Nevruz'u da büyük bir coşkuyla kutladık. 21 Mart'ta ve takip eden günlerde birkaç menfi fotoğraf dışında milletimizi üzen, tedirgin ve rencide eden nahoş olaylar yaşanmadı. Genel itibarıyla özellikle geçmiş yıllara kıyaslara daha huzurlu bir Nevruz geçirdik. Biz de İstanbul'da partimiz tarafından düzenlenen program ile milletimizin coğrafyamızın ve Türk dünyasının Nevruz heyecanına ortak olduk. Nevruz'un milletimizin kardeşliğinin simgesi olarak resmi bayram olarak kutlanmasını arzu ediyoruz. Yine Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kabulünü önümüzdeki zirvede teklif edeceğiz. Nevruz etkinliklerinde yansıyan bazı görüntüleri tabii ki biz de tasvip etmiyoruz ama buna rağmen bu yılki kutlamaların olaysız, gerilimsiz, şiddetsiz bir şekilde gerçekleştirilmesini milletimizin birliği ve dirliği adına çok anlamlı buluyoruz. Fakat bakıyorsunuz, bir polisimizin ücretini kendi cebinden ödeyerek engelli bir vatandaşımızdan satın aldığı pamuk şekeri çocuklara vermesi, ana muhalefet aktörleri tarafından eleştiri konusu yapılıyor. Emniyet güçlerimize baltayla, havai fişekle, yanıcı asitle, taşla saldıran sokak teröristlerine kucak açanlar polisimizin çocuklara pamuk şeker ikram etmesini dillerine doluyorlar. Daha düne kadar şehir şehir oy dilenen kendileri değilmiş gibi şimdi utanmadan pamuk şeker üzerinden hamaset yapıyorlar. Öyle bir çarpık zihin dünyasına sahipler ki polise taş atılmasıyla bir sorunları yok. Tarihi camilerimizin avlusunun meyhaneye çevrilmesiyle de hiçbir problemleri yok. Ama Nevruz Bayramı'nda polisimizin çocuklara pamuk şeker dağıtması bunları rahatsız ediyor. Bu tutarsızlığın, büyük çelişkinin milletimiz tarafından özellikle Kürt kardeşlerimiz tarafından da not edildiği kanaatindeyim. Bu faşizan dil millet karşısında her zaman kaybetmiştir, bundan sonra da kaybetmeye mahkumdur. Terörsüz Türkiye hedefine yaklaştıkça istismar malzemeleri ellerinden alınanların bu tür hezeyanlarına anlaşılan daha çok şahit olacağız. Onlar ne yaparsa yapsın biz milletimizin 40 yıldır kanını ve kaynaklarını emen terör musibetinden kurtarmakta kararlıyız.

5 günde 123 güvenlik görevlimiz yaralandı. Olayları milletçe ibretle takip ediyoruz. Genel başkan dahil ana muhalefet partisi yöneticileri çok büyük bir şuursuzluk örneği sergilediler. İddialara cevap vermek yerine siyasi tarihimizin en basiretsiz açıklamalarına imza atmışlardır. Olayların tek sorumlusu Özel ve şürekası. Bunların hesabı yargı önünde sorulacak.

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Kaynak: Haber Merkezi