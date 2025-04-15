Kabine Toplantısı Başladı

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15:20 sıralarında Beştepe'de başladı. Toplantının gündeminde İsrail’in Gazze’ye saldırıları ve Suriye’de yaşananlar yer alıyor. Diğer yandan hafta sonu gerçekleşen Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan birçok dünya lideriyle temasları da görüşülecek.

PKK NE ZAMAN SİLAH BIRAKACAK?

İmralı’nın terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı ve terör le mücadele adımları da toplantıda konuşulacak konular arasında. Terör örgütünün ne zaman silah bırakacağı ve Suriye tarafındaki tepkiler de toplantının gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta DEM Parti heyetini kabul etmesi hakkında da görüş alışverişi söz konusu olacak.

Kabinenin gündeminde güncel ekonomik durum, fahiş zamlar, hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele adımları da yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi