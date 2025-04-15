Kabine Toplantısı Başladı

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Son Güncelleme:
Kabine Toplantısı Başladı

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15:20 sıralarında Beştepe'de başladı. Toplantının gündeminde İsrail’in Gazze’ye saldırıları ve Suriye’de yaşananlar yer alıyor. Diğer yandan hafta sonu gerçekleşen Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan birçok dünya lideriyle temasları da görüşülecek.

PKK NE ZAMAN SİLAH BIRAKACAK?

İmralı’nın terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı ve terör le mücadele adımları da toplantıda konuşulacak konular arasında. Terör örgütünün ne zaman silah bırakacağı ve Suriye tarafındaki tepkiler de toplantının gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta DEM Parti heyetini kabul etmesi hakkında da görüş alışverişi söz konusu olacak.

Kabinenin gündeminde güncel ekonomik durum, fahiş zamlar, hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele adımları da yer alıyor.

Kabine Toplanıyor! Masada Hangi Konular Var?Kabine Toplanıyor! Masada Hangi Konular Var?Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Art Arda Diplomasi Trafiği! 3 Günde 15 Liderle GörüştüCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Art Arda Diplomasi Trafiği! 3 Günde 15 Liderle GörüştüSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Gazze
Son Güncelleme:
Zirai Dondan Etkilenen İller İçin Çağrı: 'Afet Bölgesi İlan Edilsin' Zirai Dondan Etkilenen İller İçin Çağrı
Alarko Holding Yatırımcısına Temettü Dağıtacak! Tarih Verildi Alarko Holding Yatırımcısına Temettü Dağıtacak! Tarih Verildi
MHP'li Vekilin Kızından Devlet Bahçeli'den İlginç Talep! MHP Lideri Geri Çevirmedi MHP'li Vekilin Kızından Devlet Bahçeli'den İlginç Talep
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Gram Altın İçin Tarih Verdi: '4500 Lirayı Görecek' İslam Memiş Gram Altın İçin Tarih Verdi: '4500 Lirayı Görecek'
Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Gitti, Yerine Bomba Gibi Bir İsim Geldi! Ünlü Oyuncu Diziye Katılıyor Pembe Gitti, Bomba Gibi Bir İsim Geldi
SSK ve Bağ-Kur'lulara Müjde: SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'İlk Ben Duyuracağım' Diyerek Açıkladı SSK ve Bağ-Kur'lulara Müjde: SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'İlk Ben Duyuracağım' Diyerek Açıkladı
Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Listedeki Türk Lezzetleri Saymakla Bitmedi Dünyanın En İyi Kıymalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye Zirveye Oturdu! Türk Lezzetleri Damga Vurdu
Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 3 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 3 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek