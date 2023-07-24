Kabine toplanıyor: Memur ve memur emeklisini ilgilendiren sözleşme gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak kabinede dış politikadan ekonomiye kadar birçok konu masaya yatırılacak.

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Kabine toplanıyor: Memur ve memur emeklisini ilgilendiren sözleşme gündemde

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının öncelikli gündemin dış politikadaki gelişmeler olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

NTV'nin haberine göre Beştepe'deki kabine toplantısında, geçtiğimiz hafta tamamlanan Körfez turu değerlendirilecek. Turda imzalanan 18 anlaşmanın yanı sıra, Türkiye'ye yapılması beklenen yatırımlar ve yatırımlara dair hazırlıklar kabinede ele alınacak.

Enflasyonla mücadele, fahiş kira artışlarını önlemek için alınması planlanan tedbirler kabinede ele alınması beklenen diğer başlıklar arasında yer alacak.

MEMURA TOPLU SÖZLEŞME

Toplantıda, memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 7. dönem kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin hazırlıklar da değerlendirilecek. Toplantıda yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları hakkında da sunum yapılacak.,

Kabine toplantısının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. 

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