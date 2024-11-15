Kabine Değişikliği Ne Zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan İşaret Etti, Gazeteci Sinan Burhan Canlı Yayında Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabinede değişiklik olabileceğine yönelik açıklamaları kulisleri hareketlendirdi. Gazeteci Sinan Burhan, değişimin önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceğini öne sürdü.

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Kabine Değişikliği Ne Zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan İşaret Etti, Gazeteci Sinan Burhan Canlı Yayında Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışı ziyareti sonrasında uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kabine değişikliği olabilir' mesajından sonra hem parti yönetimi hem de kabinede yapılacak değişikliklerle ilgili kulisler yeniden hareketlendi.

Millet Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’dan da bir kulis geldi.

Kabine Değişikliği Ne Zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan İşaret Etti, Gazeteci Sinan Burhan Canlı Yayında Açıkladı - Resim : 1

DİKKAT ÇEKEN KULİS

Gazeteci Sinan Burhan, tv100'de Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında yaptığı açıklamada, yeni değişimin önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceğini öne sürdü.

Sinan Burhan, “Bugünlerde bir kabine değişikliği konusu da gündeme gelebilir. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten daha önce ki ziyaretlerimde de ifade etmişti gerek kabine de gerek MKYK’da değişiklik olabilir diye. Kabine değişikliği noktasında bir bilgi var bende" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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