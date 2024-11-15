Kabine Değişikliği Ne Zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan İşaret Etti, AKP'li İsim Canlı Yayında Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışı ziyareti sonrasında uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kabine değişikliği olabilir' mesajından sonra hem parti yönetimi hem de kabinede yapılacak değişikliklerle ilgili kulisler yeniden hareketlendi.

Millet Ajansı Yayın Yönetmeni ve AKP’li eski meclis üyesi Sinan Burhan’dan da bir kulis geldi.

DİKKAT ÇEKEN KULİS

Sinan Burhan, tv100'de Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında yaptığı açıklamada, yeni değişimin önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceğini öne sürdü.

Sinan Burhan, “Bugünlerde bir kabine değişikliği konusu da gündeme gelebilir. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten daha önce ki ziyaretlerimde de ifade etmişti gerek kabine de gerek MKYK’da değişiklik olabilir diye. Kabine değişikliği noktasında bir bilgi var bende" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem