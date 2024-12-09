Kabine Bugün Toplanıyor: İşte Gündemdeki Konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor.

Suriye’de cihatçıların Şam’ın kontrolünü ele geçirmesiyle Esad döneminin sona ermesi, Kabine'nin ana gündemi olacak. Habertürk'ün haberine göre; toplantıda, Esad sonrası Suriye'de atılabilecek siyasi adımlar değerlendirilecek. İsrail'in Gazze ile başlayan Lübnan ile devam eden saldırıları toplantıda değerlendirilecek.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Gözler aralık ayı boyunca asgari ücret görüşmelerine çevrilecek. Komisyon için ilk toplantının tarihi 10 Aralık salı olarak belirlendi. Asgari ücrete ilişkin çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bünyesindeki çalışmalar kurul üyelerine aktarılacak. Enflasyonla ve hayat pahalılığı ile mücadeleye dair ayrıntılar da ele alınacak.

Kaynak: Habertürk