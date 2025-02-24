Kabine 3 Hafta Aranın Ardından Toplanıyor: İşte masadaki konular...

AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi dün gerçekleşti. Partinin yeni yönetimi belli oldu. A Takımı'nı belirleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 hafta aranın ardından bugün Kabine toplantısına başkanlık edecek.

Bugün saat 15.00'te başlaması planlanan toplantının gündeminde önemli konular yer alacak. Ekonomik gelişmelerin yanı sıra, Suriye ve Gazze meseleleri ile Ukrayna-Rusya arasındaki barış süreci gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

ANA GÜNDEM EKONOMİ

Kabine toplantısında, özellikle ekonomik gelişmelerin ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor. Enflasyondaki düşüş ve Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararlarının ekonomiye etkileri, toplantının merkezinde yer alacak konular arasında bulunuyor.

Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki ateşkes süreci ve Rusya ile Ukrayna arasındaki barış sürecinin de toplantıda masaya yatırılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi