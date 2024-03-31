İzmir'de CHP'den zafer açıklaması I Cemil Tugay: Yüzde 50 civarı oyla kazandık

Türkiye, yerel yönetimlerde, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtar adaylarının belirlemek için sandık başına gitti.

Doğu illerinde saat 7:00'da başlayan ve 16:00'da biten oy verme işlemi, Batı illerinde saat 8:00'da başladı ve 17:00'da bitti.

Uzun yıllardır CHP'li belediyelerin yönetiminde olan İzmir'de, AKP eski İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ı aday gösterdi.

Dağ, seçim çalışması boyunca daha ılımlı ve seküler bir yaklaşımda bulundu.

CHP ise 2019'da seçime girdiği Tunç Soyer yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday göstermişti.

İzmir'de Tugay ve Dağ dışında, İYİ Parti adayı Ümit Özlale, DEM Parti adayı Akın Birdal, Saadet Partisi adayı Mustafa Erduran ve Yeniden Refah Partisi adayı Cemil Arıkan belediye başkanı olmak için yarışıyor.

CEMİL TUGAY: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NI KAZANDIK, İLÇELERİMİZDEKİ GÜZEL SONUÇLARI TAKİP EDİYORUZ

X hesabından paylaşım yapan Cemil Tugay, şunları söyledi:

"Değerli Yurttaşlarım, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandık. İlçelerimizdeki güzel sonuçları takip ediyoruz. Görevliler dışında tüm İzmirli hemşehrilerimizi 22.00’de Alsancak Cumhuriyet Meydanı’na coşkumuzu paylaşmaya davet ediyorum."

SEÇİM YASAĞI KALKTI

YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla güncel veriler gelmeye başladı.

İşte güncel oy oranları

Açılan sandıklar:

AA: % 42,12 ANKA: % 31,52

CHP-Cemil Tugay

AA: %48,35 ANKA: %51.3

Cumhur İttifakı-Hamza Dağ

AA: %37,04 ANKA: %38.32

İYİ Parti-Ümit Özlale

AA: %3,19 ANKA: %3.83

DEM Parti-Akın Birdal

AA: %3,41 ANKA: %4.31

Yeniden Refah Partisi-Cemil Arıkan

AA: %0,52 ANKA: %0.96

Zafer Partisi-Naşit Birgüvi

AA: %1,13

CHP İZMİR İL BAŞKANI ŞENOL ASLANOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 29 ilçede CHP büyükşehir belediye adayının önde olduğunu belirterek, “Bizdeki sonuçlara göre yaklaşık olarak sandıkların yüzde 13,5'inin sonuçlarını almış durumdayız ve büyükşehir belediye başkan adayımız Dr. Cemil Tugay yaklaşık yüzde 51 gibi bir oyla AKP'nin adayı yaklaşık yüzde 36-37 gibi bir oyla devam ediyor” dedi.

Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Aslanoğlu, şunlanı kaydetti:

''Bugün akşam itibariyle ilk sonuçlar yavaş yavaş elimize gelmeye başladı. Bizdeki sonuçlara göre yaklaşık olarak sandıkların yüzde 13,5'inin sonuçlarını almış durumdayız ve büyükşehir belediye başkan adayımız Dr. Cemil Tugay yaklaşık yüzde 51 gibi bir oyla AKP'nin adayı yaklaşık yüzde 36-37 gibi bir oyla devam ediyor. Sizler de zaten bizim sonuçlarımızı herhalde seyrediyorsunuz. Takip ediyorsunuz bizim sistemlerimiz üzerinden. Beklediğimiz gibi birçok ilçede çok önde götürüyoruz. İlçe biraz daha arkadan gelecektir. Henüz sandıkların net bir sonuç vermesi için bir daha önceden hatırlıyorsunuz 3'te 1'ini bir görelim diyoruz. Şu an yaklaşık yüzde on üçlerdeyiz. Yarım saat içerisinde 3'te 1 sandığı görmüş oluruz. 3'te 1 sandık bize hemen hemen kesin sonuçlara yakın, sonuçları vermiş olur. İzmir'in tüm ilçelerinde gayet güzel bir seçim sonucu görüyoruz. 29 ilçede büyükşehir adayımız önde gözüküyor şu an itibariyle. Bunun ilçelere ve belediye meclis üyelerimize de yansıyacağını düşünüyoruz. Tüm İzmirlilere verdikleri destek için teşekkür ederiz.''

CEMİL TUGAY'DAN YENİ AÇIKLAMA

Sandıkların yüzde 40'ının açılmasının ardından İzmir'de CHP'nin adayı Cemil Tugay açıklama yaptı. Tugay açıklamasında "

Seçim galibiyeti olan bir gün olacak. Şu an itibariyle İzmir'de açılan sandıkların yüzde 40'ından fazlasını gösterdiği sonuç yüzde 50 civarı bir oyla büyükşehiri kazandığımız görünüyor. Yüzde 14 farkla kazandığımız kesin gibi. İzmir'i korumak için çok çalıştık" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem