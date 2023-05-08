İzmir'de CHP afişlerinin bulunduğu kahveye Savcı Sayan tarafından saldırı

İzmir Buca'da CHP'nin afişlerinin asılı olduğu bir kahvehaneye AKP milletvekili adayı Savcı Sayan ve beraberindeki 30 kişi tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi.

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İzmir'de CHP afişlerinin bulunduğu kahveye Savcı Sayan tarafından saldırı

İzmir Buca'da Çamlıkule Mahallesi’nde CHP afişlerinin asılı olduğu bir kahvehaneye saldırı düzenlendiği bildirildi.

CHP milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Ednan Arslan saldırı üzerine bölgeye ulaşırken; TELE1 canlı yayınına bağlanan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, ”Savcı Sayan ve beraberindeki 30 kişi otobüsten inmişler, kahvehanedekilere saldırmışlar” açıklamasında bulundu.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Gazeteci Barış Yarkadaş, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

5 kişinin gözaltına alındığını belirten Yarkadaş, saldırının düzenlendiği yerin seçim bürosu değil CHP afişlerinin asılı olduğu bir kahvehane olduğunu ifade etti.

Yarkadaş, "Provokatörler bu kez İzmir Buca’da ortaya çıktı. Bir grup alçak, CHP’nin seçim afişlerinin olduğu bir kahvehaneye saldırdı. İzmir Emniyet Müdürlüğü, CHP afişlerinin asılı olduğu kahvehaneye saldıran 5 kişiyi gözaltına aldı. CHP milletvekilleri, halkı provokasyona karşı uyardı. Polis, saldırganların ifadesini alıyor" ifadelerini kullandı.

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seçim 2023
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