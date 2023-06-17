İzmir Barosu'nun 'Onur Ayı' etkinliğine gericiler tekbirlerle saldırdı

İzmir Barosu’nun, bugün baro binasının bahçesinde düzenlediği “İzmir Barosu Onur Ayı Kahvaltısı” etkinliği LGBTİ karşıtı bir grup tarafından protesto edildi.

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İzmir Barosu'nun 'Onur Ayı' etkinliğine gericiler tekbirlerle saldırdı

İzmir Barosu, Onur Haftası kapsamında, baro binasının bahçesinde bir kahvaltı etkinliği düzenledi. Bir grup gerici, baro binası önüne gelerek, tekbir ve sloganlar attı. Grubun önüne barikat kuran polis, kalabalığı dağıtmak için girişimde bulunmadı.

Olaya ilişkin konuşan İzmir Baro Başkan Yardımcısı Zöhre Dalkıran, şunları kaydetti:

“Seçim kazanılır kazanılmaz, ilk mesaj LGBTİ bireylere yönelik nefret söylemiyle oldu. Biz İzmir Barosu olarak tabii ki dün olduğu gibi bugün de her zaman temel hak ve özgürlüklerin savunulması noktasında üzerimize düşen şeyleri yapmaya gayret ediyoruz. Demokratik kitle örgütlerinin basın açıklamasında, basın açıklaması biter bitmez dağıtan, dağılmadığında gözaltına alınan, gaz sıkan emniyet görevlileri bugün saatlerce süren açıklamadan sonra bile ‘İkna edeceğiz, konuşacağız, halledeceğiz’ deyip sırtlarını sıvazlaya sıvazlaya orada özellikle sözlü, küfür ve tacizde bulunmalarına göz yumdular. Emniyetin tabii bu tavrıyla ilgili de işlemler yapacağız. Bu hafta boyunca da etkinliklerimiz aynı program kapsamında devam edecek.”

ETKİNLİKLER YASAKLANMIŞTI

Öte yandan dün sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Valiliğimizin yetkisi çerçevesinde, yasalara ve toplumun değerlerine aykırı hiçbir toplantı, gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyecektir. Yasalara aykırı davrananlar hakkında da kolluk güçleri yetkileri çerçevesinde her türlü müdahaleyi yapacaktır” açıklamasını yapmıştı.

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