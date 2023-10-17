İYİ Parti'nin Ankara adaylığı Sinan Aygün'e teklif edildi iddiası: 'Tepki istifaları gelebilir'

tv100.com yazarları Barış Yarkadaş, Fuat Uğur, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, stratejist Abdullah Çiftçi, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Özgür Tör, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu.

"BU AKŞAM ANKARA’DA ENTERESAN BİR YEMEK YAPILDIĞI BİLGİSİNE ULAŞTIM"

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Ankara'daki bir araya geldiği isimlerle ilgili kulis bilgisi paylaşan Yarkadaş "Bu akşam Ankara’da enteresan bir yemek yapıldığı bilgisine ulaştım. Sinan Aygün, Abdulkadir Aksu, Cemil Çiçek ve Meral Akşener TOGO’da yemekte buluştular." ifadelerine yer verdi.

'İYİ PARTİ'DEN SİNAN AYGÜN'E ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAYLIĞI TEKLİFİ' İDDİASI

Yarkadaş "Oktay Vural’ın da katıldığı yemekte, iddiaya göre Sinan Aygün’e “Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı” teklif edildi. Sinan Aygün’ün teklifi değerlendirip öyle karar vereceği belirtiliyor. Öte yandan, Sinan Aygün İyi Parti’nin adayı olursa, bazı İYİ Parti’liler tepki için istifa edebilir." dedi.

TOGO KULELERİ KARŞI KARŞIYA GETİRMİŞTİ

Mansur Yavaş ile Sinan Aygün arasındaki 'rant- rüşvet- FETÖ ithamları yüklü kavga Toga iş kulelerinin mühürlenmesi ile patlak verdi. Ankaralılar TOGO'yu köklü bir ayakkabı markası olarak bilir. İşte mevzu o TOGO'nun fabrika arazisine diktiği iş kuleleri sebebiyle patlak verdi.

Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) uzun yıllar ve bir dönem CHP'den milletvekilliği yapmış Sinan Aygün, lüks iş merkezinin mühürlenmesi üzerine Mansur Yavaş'ı rüşvetle itham edip suç duyurusunda bulundu. İddialar üzerine İçişleri Bakanlığı Mülkiye müfettişi görevlendirirken, Mansur Yavaş da bugün Sinan Aygün hakkında şikayetçi oldu.

Peki Togo krizi nedir? Kim haklı kim haksız demeden kulelerin mazisini dökelim:

– Togo fabrikası arazisi aslında 12 bin metrekare. 2012'de Melih Gökçek yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, burayı “Kentsel Servis Alanı” olarak tanımlıyor ve 1.5 emsal izni veriyor. (1.5 emsal izni, ilk yüzölçümünün yarısı kadar daha eklenecek demek. Bu da 18 bin metrekare.)

– Bu arazi üzerinde 15 Temmuz 2016'da yapılan imar değişikliği ile emsal 2.1 oluyor. Yolun kot altı da emsal dışı sayılıyor.

– Ankara Mimarlar Odası, bu kararlar üzerine ABB aleyhine dava açıyor. Mahkeme imar planı ile ruhsatı iptal ediyor. Ancak dönemin belediyesi yargı kararını uygulamıyor ve inşaat yükselmeye devam ediyor.

– İmar planı ve ruhsatı iptal eden yargı kararı Nisan 2019'da onanarak kesinleşiyor.

– Mansur Yavaş'ın iddiasına göre bu karar, önceki yönetimin belediye avukatınca sümen altı edilir, yönetime bildirilmez. Bu arada inşaat ilerler, Yavaş yönetimi kesinleşme kararından dört ay sonra haberdar olur. İnşaatı mühürler.

– Sinan Aygün, bugün kendisinden 25 milyon TL rüşvet istendiği iddiasında. Yavaş da, ABB Meclisi'nden iki kişinin Aygün'e okul sözü verdiğinin hatırlatması üzerine Aygün'ün “Bir okul ne kadar” diye sorduğunu verilen “25 milyon cevabının kayda alındığını” bunun da şimdi rüşvet olarak kullanıldığını söylüyor.