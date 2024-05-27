İYİ Partili Zorlu'dan kira patlamasına karşı acil önlem çağrısı

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşların fahiş kira zamları altında ezilmemesi için önleyici tedbirlerin ele alınmasına ilişkin TBMM'ye kapsamlı bir araştırma önergesi sunduğunu bildirdi.

İYİ Parti milletvekili Zorlu, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve nüfusun çoğunluğunun asgari ücret ve altında geçimini sürdürmeye çalıştığı göz önüne alındığında, gerekli tedbirler alınmadan uygulamadan vazgeçilmesi, kirada yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımızı zor durumda bırakacaktır" ifadelerini kullandı.

Kira artış sınırının kalkması durumunda, TÜFE'deki artışın kiralara yansıtılabilmesinin, çoğunluğu asgari ücretle geçinen vatandaşlar için büyük zorluk oluşturacağını vurgulayan Zorlu, "Gelin birlikte şimdiden önlem alalım. Şimdi tartışmayacaksak ne zaman?" diyerek yetkilileri acil önlem almaya davet etti.

Kaynak: ANKA