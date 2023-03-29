İYİ Partili isimden Yavuz Ağıralioğlu'na zor soru: Masaya dönmek için el kaldırdın, şimdi ne oldu?

Daha önce altılı masanın kendilerine tuzak kurduğunu savunan, 22 Mart'ta yaptığı basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Millet İttifakı'ndaki diğer partileri ve HDP'yi ağır suçlamalarla hedef alan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun dün ana muhalefet partisi liderine oy vermeyeceğini açıkladıktan sonra İYİ Parti'den istifa etmesi dikkati çekti.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) ve Kurucuları Kurulu üyesi Rıdvan Uz, kişisel Twitter hesabında paylaştığı mesajda siyasetçiye şöyle seslendi:

"Sormam gereken soru şu; hatırlarsın sanırım. Divan'da, senin de olduğun ortamda altılı masaya tekrar dönülmemesi konusunda ben görüş bildirirken, sen masaya dönülmesi konusunda el kaldırandın şimdi ne oldu?"