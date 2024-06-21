İYİ Partili Çömez'den Bakan Göktaş'a soru yağmuru

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a, Mersin'deki çocuk yuvalarında yaşanan sorunlar hakkında soru önergesi verdi. Çömez, devlete emanet edilen çocukların yurt dışına kaçtıkları ve terör örgütlerine katıldıkları iddialarını gündeme getirdi.

Milletvekili Çömez, Mersin Çocuk Destek Merkezi'nden ayrılan 16 yaşındaki S.Y.K.'nın daha sonra tutuklanarak PKK üyesi olduğu gerekçesiyle cezaevine gönderildiği bilgisinin doğru olup olmadığını sordu. Ayrıca, son 6 ayda 15 civarında çocuğun kaybolduğu iddiasının da araştırılmasını talep etti.

Çömez, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Çocuk evleri, çocuk yuvaları ve çocuk destek merkezleri, devlet tarafından çeşitli nedenlerle ailesinin yanında kalamayan veya özel desteğe ihtiyaç duyan çocuklara yönelik olarak temel ihtiyaçları ile bakımları ve eğitimlerinin karşılandığı hizmet kurumlarıdır.

Devletin çocuk evlerinde, çocuk yuvalarında ve çocuk destek merkezlerindeki çocuklara karşı sorumlulukları mevcuttur. Bu sorumluluklar arasında fiziksel ve psikolojik güvenliğin sağlanması, sağlık hizmetleri verilmesi, eğitim imkanlarının oluşturulması, sosyal destek hizmetlerinin verilmesi, hukuki koruma sağlanması ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması gibi temel hizmetler yer almaktadır. Ayrıca, yine bu kurumların düzenli olarak denetlenmesi ve personelin eğitimi de devletin sorumlulukları arasındadır.

Devletin bakımı ve gözetimi altında olan çocukların, fiziksel ve psikolojik istismar ile kötü muameleye maruz kalmaları, kaybolmaları ve madde bağımlısı olmaları gibi durumlar toplum vicdanını derinden yaralamaktadır. Son günlerde kamuoyunun malumu olan bilgilere göre; Türkiye'de koruma altında bulunan çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin yeterince yerine getirilmediği anlaşılmaktadır.”

'DEVLETE EMANET EDİLEN ÇOCUKLARIN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PENÇESİNE DÜŞTÜKLERİ İDDİALARI DOĞRU İSE NASIL ÖNGÜRÜLEMEDİ'

Çömez, Bakan Özdemir Göktaş’a şu soruları yöneltti:

“Bu bilgiler doğrultusunda; Bakanlığınıza bağlı, Mersin'deki çocuk evlerinde, çocuk yuvalarında ve çocuk destek merkezlerinde halen kaç çocuk bulunmaktadır?

Son bir yıl içerisinde bu çocuklardan kaç tanesi kaybolmuştur ya da bu merkezlerden ayrılıp geri dönmemiştir?

Bu çocuklar içerisinde, madde bağımlılığı ya da suça eğilimi nedeniyle rehabilitasyona alınanların sayısı kaçtır?

Mersin Çocuk Destek Merkezi'nde kalan 16 yaşındaki S.Y.K. bu merkezden ne zaman ayrılmış ve bir daha geri dönmemiştir?

S.Y.K.'nın çocuk destek merkezinden ayrılışının hemen ardından tutuklandığı ve silahlı terör örgütü (PKK) üyesi olduğu gerekçesiyle Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiği bilgisi doğru mudur?

Mersin Çocuk Merkezi'nde kalan 14 yaşındaki M.T.'nin PKK'ya üye olmaktan tutuklandığı ve Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiği bilgisi doğğru mudur?

Devlete emanet edilen çocukların, yurtlardan kaçtıkları, terör örgütünün pençesine düştükleri iddiaları doğru ise bu nasıl öngörülememiştir, zamanında gerekli önlemler neden alınmamıştır?

Son 6 ay içerisinde Mersin Çocuk Destek Merkezi'nde 15 civarında çocuğun kaybolduğu bilgisi doğru mudur? Bu süre içerisinde söz konusu merkeze kaç personelin tayini gerçekleştirmiştir?

Devlete emanet edilen çocukların eğitimli, donanımlı ve özgüvenli bir biçimde hayata hazırlanabilmeleri için yaptığınız çalışmalar nelerdir, bunlarda bakanlığınız ne kadar başarılı olmuştur? Bu çocukların zararlı alışkanlıklardan ve akımlardan korunabilmesi yine bazı çetelerin ve terör örgütlerinin faaliyetlerinden korunabilmesi için ne gibi önlemler almaktasınız?

Cevapları ben biliyorum ancak resmî bir karşılık bekliyorum ki tüm Türkiye senin ağzından duysun."

Kaynak: ANKA