İYİ Partili Belediye Başkanı İstifasını Açıkladı: Meclis Üyeleri de Ona Katıldı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından istifa depremleri yaşanırken, son olarak Kütahya’da da istifalar geldi. Kütahya'nın Gediz ilçesi Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk, İYİ Parti'den istifa ederek görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk, istifasını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Öztürk, yaptığı açıklamada, "31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti'den aday olarak çıktığım Yenikent Belediye Başkanlığı görevimi, bağımsız olarak sürdürme kararı almış bulunmaktayım. Bu doğrultuda, İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. A

ynı şekilde, Yenikent Belediye Meclis Üyelerimiz Muzaffer Akdağ, Ercan Yüksel, Süleyman Kahraman ve Özkan Özden de İYİ Parti'den istifa ederek, yolumuza bağımsız olarak devam etme kararı almışlardır. Bugüne kadar bizlere destek veren tüm hemşerilerimize ve halkımıza teşekkür eder, Yenikent'in menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğimizi saygıyla duyururum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA