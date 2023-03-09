İYİ Partili Bahadır Erdem: Seçimi kesin kazanacağız, aksi mümkün değil

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, HaberTürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Ana Haber'de soruları yanıtlıyor.

Altılı Masa, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek masadan kalkmasıyla başlayan krizi aşarken Erdem, Millet İttifakı'nın 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimi kazanacağını vurguladı.

"SEÇİMİ YÜZDE BİN 500 KAZANACAĞIZ"

Erdem, "Sayın Meral Akşener, seçimi garantilemek istemişti. Seçimi garantiledik.. Yüzde bin 500 kazanacağız. Aksi mümkün değil. Ben kazanacağımıza eminim. Vatandaş bıktı. Millet Kazanacak. Buna inandığım için söylüyorum" diye konuştu.

"BİZ MİLLETİN İSTEDİĞİNİ ALDIK"

Bahadır Erdem, aday krizi hakkında Akşener'e yöneltilen eleştiriler üzerine; "Masada herhangi bir çatlak görmeyiz. Meral Akşener seçimin kazanılması için kıstasları getirdi. Biz milletin istediğini aldık. Oyumuzu olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Muhalif seçmenin hepsinin arzuları yerine getirildi. Biz ayrımı ortadan kaldırdı. Seçmene bundan daha saygılı bir siyaset olabilir mi? Meral Akşener'e ve bunu sağlayan masanın bütün genel başkanlarına teşekkür ediyorum"

"PARTİLER BİRLİKTE KARAR VERECEK"

Erdem, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin ittifaka destek vereceği iddiaları hakkında; "Genel başkanlar kendi aralarında görüşüyor olabilirler. Benim bilgim yok. Partiler birlikte karar verecek" dedi.

"AK PARTİ HDP'Yİ KAPATACAK BİR KARAR VERMEZ"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin Hazine yardımı blokesini kaldırmasını olumlu değerlendirdiğini söyledi. Erdem, "Belli ki seçimden önce AYM hiçbir suretle karar vermeyecek. AK Parti bırakın HDP'yi İmralı'dakiyle konuşuyor. AK Parti siyaseten HDP'yi kapatacak bir karar vermez. Bizim değiştirmek istediğimiz nedir? Hedefimiz AYM'nin bütün üyelerinin kendilerini tam bağımsız, üzerinde hiçbir baskı olmadan karar verecek hale getirmek" diye konuştu.