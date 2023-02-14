İYİ Parti'den seçim tarihi açıklaması

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı açıklamada tarih vererek “Ne mayısta ne de haziranda seçim olmaz, olamaz. Seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım" dedi. Arınç, "Ülke bir an evvel seçim stresinden kurtulmalıdır. Buna vatandaşımızın da bürokrasinin de siyasetin de ihtiyacı var." ifadelerini kullanmıştı.

Arınç'ın açıklamalarının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Seçim tarihiyle ilgili bazı açıklamalar kamuoyuna yansımaktadır. Elbette öncelikli hedefimiz yaralarımızın hemen sarılmasıdır. İşte hem bu sürecin ve ülke sorunlarının etkin çözümü hem de Anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İYİ Partinin temel yaklaşımı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Zorlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Seçim tarihiyle ilgili bazı açıklamalar kamuoyuna yansımaktadır. Elbette öncelikli hedefimiz yaralarımızın hemen sarılmasıdır. İşte hem bu sürecin ve ülke sorunlarının etkin çözümü hem de Anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İYİ Partinin temel yaklaşımı olacaktır."