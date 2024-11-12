İYİ Parti’den İstifa Eden Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık CHP’ye Katıldı

İki dönemdir İYİ Parti'den aday olarak Trabzon Yomra Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bıyık, 30 Nisan tarihinde partisinden istifa etti.

Bıyık, o günden beri başkanlığını bağımsız olarak sürdürüyordu.

CHP'YE KATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın olduğu bilinen Bıyık, bugün TBMM’deki grup toplantısında CHP'ye katıldı.

ROZETİNİ ÖZGÜR ÖZEL TAKTI

Bıyık'ın rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel bizzat taktı.

Bıyık'ın CHP'ye katılmasıyla birlikte CHP'nin Trabzon'daki belediye sayısı 3'e, Türkiye genelindeki belediye sayısı ise 413'e yükseldi.

Kaynak: Gerçek Gündem