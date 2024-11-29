İYİ Parti'den İstifa Eden Ümit Özlale'nin CHP'ye Katılacağı İddia Edildi

Eski İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin CHP’ye geçeceği iddia edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin salı günü yapılacak olan grup toplantısında Özlale’ye rozet takacağı öne sürüldü.

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İYİ Parti'den İstifa Eden Ümit Özlale'nin CHP'ye Katılacağı İddia Edildi

2023 Genel Seçimleri'nde İyi Parti’den İzmir Milletvekili seçilen ve son yerel seçimlerde partisinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Prof. Dr. Ümit Özlale, geçtiğimiz eylül ayında istifa etmişti.

Kulislerde, bağımsız milletvekili olarak görevini sürdüren Özlale’nin, istifasının ardından CHP’ye katılacağı konuşuluyordu.

SALI GÜNÜ ROZETİNİ ÖZEL TAKACAK İDDİASI

CHP ile görüşme trafiğini hızlandıran Özlale, yakın zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin olumlu geçmesiyle birlikte Özlale, CHP’ye geçme kararı aldı.

CHP lideri Özel’in, partisinin salı günkü grup toplantısında Özlale'ye rozet takacağı iddia edildi.

İYİ Parti'den İstifa Eden Ümit Özlale'nin CHP'ye Katılacağı İddia Edildi - Resim : 1

“YORUM YOK”

Söz konusu iddia ile ilgili T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaşı’na konuşan Özlale, iddialarla ilgili yorum yapmayacağını belirtti.

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Kaynak: T24

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