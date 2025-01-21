İYİ Parti'den İstifa Eden Kürşad Zorlu AKP'ye Geçti: Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı

İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AKP'ye katıldı. Kürşad Zorlu'ya rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Zorlu konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti ile "resmî bağını" noktaladığını duyurmuştu.

Eski İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu AKP’ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kürşad Zorlu’ya AKP rozetini taktı.

Çok çalışacağına dair söz veren Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Zorlu, "Bu imkanı bana sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurunuzda şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Zorlu şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli konuklar, kıymetli hemşerilerimiz... Bu büyük buluşmada sizlerle bir arada olmaktan kıvanç duyuyorum. Bugün şüphesiz ülkemiz; çoklu tehditler, tarihi sınamalar, coğrafi tehditlerle karşı karşıya. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; söz konusu vatansa gerisi teferruattır anlayışıyla Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız bu tarihi dönemeçte, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize hizmet yolunda, bu inanç ve heyecanla aranızda yer alıyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Bu cesareti, bu imkanı bana sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurunuzda şükranlarımı sunuyorum."

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Kaynak: Haber Merkezi

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