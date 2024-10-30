İYİ Parti'den İstifa Eden Dursun Ataş, AKP'ye Katılıyor

İYİ Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın AKP'ye katılacağı öğrenildi. Ataş'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

İYİ Parti'den İstifa Eden Dursun Ataş, AKP'ye Katılıyor

Geçtiğimiz eylül ayında İYİ Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AKP'ye geçiyor.

TV100 muhabiri Betül Araz'ın edindiği bilgiye göre, bugün AKP'ye katılacak olan Ataş'ın rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

İYİ PARTİ'DEN BU SÖZLERLE İSTİFA ETMİŞTİ

Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 6 Eylül'de İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuş ve yaptığı yazılı açıklamada, "Bu karar, sadece bir kırgınlığın, eleştirinin ya da olumsuz bir düşüncenin sonucu değil, bilakis millete hizmet yolunda daha verimli ve etkin olabilme arzumun bir yansımasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti çatısı altında geçirdiği süre boyunca, ülkenin refahı, demokrasinin güçlenmesi, milletin sesini duyurmak ve vatandaşların hak ettiği yaşam standartlarına ulaşması için var gücüye çalıştığını belirten Ataş, şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

"Ancak milletimizin bana verdiği temsil yetkisini en iyi şekilde kullanmak için bu istifa kararımın artık gerekli ve kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Nitekim bu kararı alırken en büyük dayanağım, milletimizin talep ve isteklerini en doğru şekilde algılama ve menfaatlerini her şeyin üzerinde tutma arzumdur. Kalan sürem boyunca da yalnızca milletimizin menfaatlerini gözeterek çalışacak, sizlerin sorunlarına en doğru çözümleri bulma yolunda daha etkin bir şekilde hizmet vereceğim.

İki dönem boyunca sürdürdüğüm belediye başkanlığı görevimde olduğu gibi İYİ Partinin kuruluş sürecinden bugüne geçirdiğim zaman diliminde de elde ettiğim deneyimler ve biriktirdiğim dostluklar bana her zaman güç verecektir. Bundan sonraki süreçte her birinizin sorunlarını çözmek için mücadele etmeye, ülkemizin geleceği için her zamankinden daha fazla çalışmaya devam edeceğim."

Kaynak: TV100

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