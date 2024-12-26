İYİ Parti'den İktidara 'Titanik' Benzetmesi: 'Gemi Batmak Üzere, Orkestra Müzik Çalıyor'

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, TBMM’de gündeme dair basın toplantısı düzenledi. Asgari ücrete yapılan zamma tepki gösteren Kavuncu, “Asgari ücretle ilgili yapılan açıklama hepimizi şok etti. Açlık sınırında yaşayan insanlarımız adına kahrolduk. Sürecin kendisi de zaten anlaşılabilir değildi. Toplumsal katılım ve sendikaların katılımı yoktu. Zira TÜRK-İŞ son toplantıya katılmadı ve konuyla ilgili ciddi bir tepki gösterdi. Bilim insanlarının da dahil olmadığı bu sürecin sonunda 22.104 liralık bir asgari ücret açıklandı” şeklinde konuştu.

'EMEKLİLER İÇİN ALINACAK KARARIN HABERCİSİ'

“Bu asgari ücretle Türkiye şartlarında geçinebilmek mümkün değil” diyen Kavuncu, “Şimdi hepimiz merakla emekli zamlarını bekliyoruz. Asgari ücrette işin hem işveren tarafı hem de emekçi tarafı var. Emekli maaşlarında ise yıllarca bu ülke için koşturmuş, torununa bir harçlık vermek isteyen emeklilerimizden başka hiçbir taraf yok. Bakalım bununla ilgili nasıl bir karar alınacak? Ancak asgari ücretle ilgili alınmış olan karar maalesef emeklilerle ilgili alınacak olan kararında bir habercisi gibi.” ifadesini kullandı.

'YAZIKLAR OLSUN'

Kavuncu, “Türkiye öyle bir cenderenin içine girmiş ki, enflasyonla mücadele kapsamında bir program uygulanıyor ve bu mücadelenin müsebbibi olan saray, ‘faiz sebep enflasyon sonuçtur’ gibi abuk bir teorinin peşinden giden, yıllarca bu enkazı yaratanlar hiçbir şekilde bu bedeli ödemiyor. Faturayı, bedeli ödeyenler ise garibanlar, çalışanlar, emekliler. Biz buna yazıklar olsun diyoruz. Kabul edilemez buluyoruz. Emekli maaşlarıyla ilgili beklentileri karşılayacak adım atılsın ümidimizi de muhafaza etmek istiyoruz” dedi.

TİTANİK BENZETMESİ

Kavuncu açıklamalarına şöyle devam etti:

“Her alanda 2024 yılı AK Parti için istikrarsızlık yılı olmuştur. Okulları temizleyemeyen bir iktidarın istikrarla ne alakası olabilir? Hastanelere gidin vatandaşlarımız randevu almakta zorlanıyor, inanın artık bir eziyet haline gelmiş. Türkiye bu konuda 90’lı yılların gerisine gitmiş durumda. Böyle bir ortamda siz istikrardan bahsedebilir misiniz? Yeni doğan bebeklerin göz göre göre bir çete eliyle ölüme gittiği bir ortamdan bahsediyoruz. Böyle bir ortamda istikrardan bahsedebilir misiniz? İktidarın duruma Titanik filmindeki gibi. Gemi su alıyor, gemi batmak üzere ama orkestra hiçbir şey yokmuş gibi müzik çalıyor. Bir de hatırlayın; Titanik batarken kadınların ve çocukların oturması gereken filikalara kendini atan zenginler ve benciller vardı. İktidar ve iktidar yandaşlarının da hali filikalara kendini atanların haline benziyor. Ancak bu orkestranın son resitallerini dinliyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi