İYİ Parti'den ayrılıp AKP'ye katılan milletvekiline 'transfer' ücretini teşvikle aldı: Tam 50 milyon dolar

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, "Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum" diyerek partisinden ayrılmış, bugün ise AKP'ye katılmıştı.

Hatipoğlu'nun rozetini AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.

SİYASİ RÜŞVET İDDİASI

Hatipoğlu'nun AKP'ye geçmesinin ardından dikkat çeken bir iddia bugün TBMM kürsüsünden öne sürüldü.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, İYİ Parti'den istifa edip AKP'ye katılan İdris Nebi Hatipoğlu'nun AKP'ye geçmesi karşısında 50 milyon dolarlık teşvik aldığını iddia etti.