İYİ Parti'de Yeni Bir İstifa Dalgası Bekleniyor: Akşener'e Yakın İsimler AKP'ye mi Katılacak?

Seçimlerin ardından suların durulmadığı İYİ Parti'de yeni bir istifa dalgası bekleniyor. Partiden ayrılacak isimlerin AKP'ye ye katılabileceği öne sürülüyor.

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İYİ Parti'de Yeni Bir İstifa Dalgası Bekleniyor: Akşener'e Yakın İsimler AKP'ye mi Katılacak?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından istifaların kesilmediği İYİ Parti'de sarsıntı devam ediyor. Kulislerde, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yakın isimlerin istifa edeceği konuşuluyor.

Politikyol'dan Altan Sancar'ın aktardığına göre; Akşener’e yakınlığı ile bilinen Metin Ergun, Burak Akburak, Ömer Karakaş ve Hakan Şeref Olgun’un partilerinden istifa edeceği belirtiliyor.

Bu isimlerin partiden istifa etmesi halinde AKP'ye katılabileceği öne sürülüyor.

'TALİMAT BEKLEYEN MİLLETVEKİLLERİ...'

İYİ Partili Tolga Akalın, “Talimat bekleyen milletvekili sıfatlı acizler, derhal ait oldukları yere, sarayın kapısına, cümle azmettirenleriyle beraber bırakılmalıdırlar. Böylelikle, İYİ Parti yaklaşık bir buçuk yıldır içine düşürüldüğü girdaptan çıkarak, kuruluş ayarlarına uygun milliyetçi-demokrat ve kalkınmacı bir Türkiye inşası idealine uygun mücadele sürecine ve iktidar yürüyüşüne başlayabilecektir” demişti.

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Meral Akşener Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti
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