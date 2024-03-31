İYİ Parti'de büyük deprem: İYİ Partide Genel Başkan Yardımcısı Akşener'i istifaya davet etti: Kendisi de istifa etti

İYİ Parti'de büyük deprem... Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz Akşener'i istifa davet ederken, kendisi de görevinden istifa etti.

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İYİ Parti'de büyük deprem: İYİ Partide Genel Başkan Yardımcısı Akşener'i istifaya davet etti: Kendisi de istifa etti

İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, Genel Başkan Meral Akşener’i istifaya davet etti. Kendisi de görevinden istifa etti.

Yılmaz sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

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