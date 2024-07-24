İYİ Parti'de Bir Ayrılık Daha: İstanbul Milletvekili İstifa Etti

İYİ Parti'de aylardır süren ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, X hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini açıkladı. Özdemir, "gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım" dedi. Özdemir'in ayrılık açıklaması şöyle:

“Kamuoyuna; Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti’den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım. Bir Vekil olarak, sadece beni seçenlerin, seçim bölgemdeki vatandaşlarımızın değil, bütün Türkiye’nin Vekili olduğumun bilincindeyim. Seçim kampanyamı; Yetiştirme Yurtlarından çıkan kız çocuklarımız hem anne hem baba olmak zorunda olan kadınlarımız, engellilerimiz ve sahipsiz hayvanlarımıza çare olacak mücadele için girdiğimi, bu vesileyle de vekilliği kazandığımı biliyorum. Sözünü verdiğim dört başlık başta olmak üzere, vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlara çare olmak adına çalışmalarıma devam edeceğimden emin olun. Benim için önemli olan; değerlerimden, inançlarımdan vazgeçmeden bunları savunmak. Bundan sonraki Vekillik hayatımda bu ilkeler doğrultusunda tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bana oy verenleri utandırmayacağım. Saygılarımla.”

NE OLMUŞTU?

31 Mart Yerel Seçimlerin giden süreçte 'hür ve müstakil' kararı alan İYİ Parti'de ciddi bir erime yaşandı. Birçok kişi partiden istifa ederken, İYİ Parti'de oylarının büyük bir bölümünü kaybetmişti.

İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel ve 27. Dönem İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Ayrıca Koray Aydın da geçtiğimiz haftalarda partiden istifa eden önemli isimlerden biri olmuştu. Haziran ayında İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz de istifa kervanına katılmıştı. Ayrıca İYİ Parti Bakırköy İlçe Örgütü’nden 40 kişi istifa ederek CHP’ye katılmıştı.

Geçtiğimiz yıl yapılan 14 Mayıs Genel Seçimlerinde Meclis’e 44 vekil sokan İYİ Parti’nin, son istifa ile vekil sayısı 32’ye düştü. 8 aylık süreçte 11 milletvekili istifa etti, 1 milletvekili ihraç edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem