İYİ Parti yerel seçimler için kesin kararını açıkladı!

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, GİK Toplantısı sonrası partisinin yerel seçim kararını açıkladı. Karara göre İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarını çıkaracak.

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İYİ Parti yerel seçimler için kesin kararını açıkladı!

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, basına yaptığı açıklamalarda Genel İstişare Kurulu'ndan çıkan yerel seçim kararını açıkladı.

Karara göre, İYİ Parti'nin 81 ilde aday göstereceği açıklandı.

İYİ Parti'nin kendi adaylarını belirleyeceğini açıklayan Zorlu, şunları söyledi:

HEDEF 'KISKAÇ SİYASETİ'NE SON VERMEK

"81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının, her seçim çevresinde halkla görüşülerek aday adaylarımızın tespit edilmesine karar verildi ve parti başkanlık divanımız bu süreçte yetkilendirildi. Bu kararın yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediğimiz siyasete hayırlı olmasını diliyorum."

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın karşısına aday çıkarıp çıkarmayacaklarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Zorlu, "Bahsettiğiniz tüm kişi ve tartışmalardan azade şekilde aday tartışması meselesini ele alıyoruz. Birkaç arkadaşımızın farklı görüşleri oldu. Kararın oy çokluğuyla alındığını söyleyebiliriz" dedi.

'AKŞENER GİK'İN GÖRÜŞÜNÜ ALMADAN HAREKET ETMEZ'

Kendi adaylarını belirleyerek ‘kıskaç siyasetine’ son vermeyi hedeflediklerini belirten Zorlu, “GİK bizim nihai karar verme organımız, bu konularda genel başkanımız GİK'in görüşünü almadan asla hareket etmez" diye konuştu.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: Gerçek Gündem

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