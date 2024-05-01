İYİ Partili Fatma Başkan görevinden istifa etti: 'Sağlıklı bir çalışma ortamı kalmadı

İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan, partinin 5. Olağanüstü Kurultayı'nın ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu. Başkan, Kurultay'da Koray Aydın'ı desteklediğini belirterek, 'Yaşanan bu olaylardan sonra sağlıklı bir çalışma ortamı kalmadığını düşünüyorum.' dedi. Öte yandan Başkan, açıklamasında, 611 delegenin oyunu alarak genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'na da başarılar diledi.

'SAĞLIKLI ÇALIŞMA ORTAMI KALMADI'

Fatma Başkan, istifasını açıklamak amacıyla İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Başkan, toplantıda şu açıklamayı yaptı:

"2023-2024 seçimlerinde partimizin uygulamış olduğu strateji maalesef başarılı olmadı. Özellikle yerel seçimlerde muhalefete karşı kullanılan dil ve söylemler seçmen nezdinde eleştiriye ve şüpheye sebebiyet verdi. İYİ Parti’nin oyları gün gün eridi. Bizler sürecin gittiği noktanın farkındaydık fakat partimize zarar vermemek adına Genel Merkezin aldığı kararlar başarıya götürmeyecek olsa da uyguladık. Parti aidiyetimizle birlikte çalıştık. Vekilimiz Yavuz Aydın’la yerel seçimlerde birçok konuda fikir ayrılığına düştük fakat seçim sürecinde partime zarar vermemek adına yine her şeye rağmen süreci düzgün yönetmeye çalıştım.

İYİ Parti için tekrar bir çıkış yakalama fırsatı vardı. Partimizin çok değerli üç ismi kongrede adaylığını açıkladı. Bunlardan birisi de şehrimizin gururu, bakanımız Sayın Koray Aydın’dı. Biz kendisini destekledik. Zaten Trabzon teşkilatına yakışan da buydu. Artık İYİ Parti İl Başkanı olarak yaşanan bu olaylardan sonra sağlıklı bir çalışma ortamı kalmadığını düşünüyorum. Bugün itibarıya yürütmüş olduğum İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Genel Başkan Sayın Müsavat Dervişoğlu’na ve İYİ Parti ailesine başarılar dilerim. Hiçbir ilçe başkanına ya da hiçbir il yönetim kurulu arkadaşıma ‘istifa edin, benim böyle bir kararım var siz de bu kararın peşinde olun’ gibi bir söylemim yoktur. Herkes kendi özgür iradesi, siyaset yapmak isteyen herkes siyasetine devam edebilir, onların kendi tercihidir. Ben kendi ilkesel duruşumu, çalışma koşullarımı belirlerim; onlar da kendi çalışma koşullarını belirler."

Öte yandan, partinin 5. Olağanüstü Kurultay'nda Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçilmesinin ardından Koray Aydın'ı destekleyen Yomra Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.