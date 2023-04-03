İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan AKP'ye 'seccade' tepkisi: Buradan istismar aracı çıkarılmasına karşıyız

GERÇEK GÜNDEM /

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafın AKP'liler tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulması sonrası gelişen tartışma gündemde yerini koruyor.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında tartışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Toplumu bir arada tutan değerler sisteminin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Zorlu; "Sayın Kılıçdaroğlu bu konudaki üzüntüsünü ortaya koydu. Ancak buradan bir istismar aracı çıkarılması gayreti de milletimizin gözleri önünde cereyan ediyor. Böyle bir istismara da karşıyız" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun açıklaması şöyle oldu:

"BÖYLE BİR İSTİSMARA KARŞIYIZ"

"Sayın Kılıçdaroğlu'na şu anlamda teşekkür etmek istiyorum: İnsanların, hele ki böyle liderlerin yaptıkları bir takım hatalar veya farkında olmadan ortaya koydukları bu tür olaylar karşısında bir özeleştiri yapabiliyor olması Millet İttifakı'nın yakın gelecekte ülkemize sunacağı anlayışı da göstermesi bakımdan önemli. Sayın Kılıçdaroğlu bu konudaki üzüntüsünü ortaya koydu. 'Keşke böyle bir şey olmasaydı' diyeceğimiz bir özetle de milletimizle de bunu paylaştı. Ancak buradan bir istismar aracı çıkarılması gayreti de milletimizin gözleri önünde cereyan ediyor. Böyle bir istismara da karşıyız. Elbette kutsallarımız, milletimizi bir arada tutan değerler sistemi bizim için çok önemli" diye konuştu.