İYİ Parti binası kurşunlandı: Polis incelemeler yapıyor

İstanbul Merter’de bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın kurşunlandığı bildirildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, saldırı üzerine İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saat 12:00’da gideceği duyuruldu.

Gazeteci Aytunç Erkin, Twitter hesabından, kurşunlanan binanın fotoğrafını paylaştı. Erkin, “Merter’deki binada polis incelemelerde bulunuyor” dedi.

Gerçek Gündem'in İYİ Parti kaynaklarından öğrendiklerine göre, saldırı dün gece saatlerinde gerçekleşti. Yol üzerinden bir el ateş edildi, cama isabet eden kurşun bina içerisinde sandalyeye saplandı. İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu ise “İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kurşunlandı. 2023 Türkiye'sinde; nefret dilinin, hakaretlerin, ‘beni kendinle uğraştırma’ tehditlerinin sonucu budur. Bu ülkenin en büyük beka sorunu, bu nefret dilini yaygınlaştıran zihniyettir! Her şeye rağmen yılmayacağız” açıklamasında bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım’ı arayarak saldırı ile ilgili olarak geçmiş olsun dileğini ve dayanışma mesajını iletti.