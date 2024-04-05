İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonrası ilk değerlendirme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Nevşehir'de belediye başkanlığını kazanmasının ardından teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Akşener, seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini ve oy oranına üzüldüklerini ancak kazanılan yerlere sevinçle baktıklarını belirtti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonrası ilk değerlendirme

Meral Akşener, İYİ Parti'nin sadece merkez belediyesini kazandığı Nevşehir'e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Rasim Arı ile bir araya geldi ve belediye meydanında düzenlenen iftara katıldı. Rasim Arı, Akşener'e belediye makamına oturması için ricada bulundu ancak Akşener, seçilmenin zorluğunu bildiği için bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Rasim Arı makam koltuğuna oturdu.

'Elinizin Omzumuzda Olduğunu Biliyorduk'

Rasim Arı, Akşener ile konuşmasında “En zor zamanımda benim elimden tuttunuz ve güvendiniz. Bütün kapıları açtınız. Seçim döneminde yalnız olduğumu düşünüyordum ama elinizin omzunda olduğunu biliyorduk. ‘Gel’ dediniz ve sizi mahcup etmedim.” dedi.

Akşener ise “Hepimizi vesile ettin. Şimdi burada oturuyorsunuz. Bu imtihanı verdin ki burada oturuyorsun” diye konuştu.

'Ciddi Oy Geçişleri Oldu'

Yerel seçimlerde aldığı oy oranına ilişkin konuşan Arı, “2019 yılında yüzde 51 ile seçilmiştim. Şu anda yüzde 53. AK Parti'den, MHP'den, CHP'den ciddi oy geçişleri oldu” dedi.

'Aldığımız Yerlere Seviniyoruz'

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Meral Akşener de şunları kaydetti:

“Şimdi ben milletvekillerimizle ve divanımızla yaptığımız bir toplantının ardından geliyorum buraya. Seçim sonuçlarını bir şekilde değerlendirdik. Oy oranına baktığımızda üzülüyoruz. Ama aldığımız yerlere de baktığımızda sevinçten uçuyoruz. Hafif, içimizin kırıldığı bir sistemden çıktık, genel merkezin salonundan çıktık buraya geldik. Şu an efil efil bir meltem rüzgarı esiyor. Dolayısıyla nereden bakarsan oradan farklı görünen bir iş bu. Seçim çok önemli bir şey. Allah seni utandırmasın.” diye konuştu.

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