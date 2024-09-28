İYİ Parti Genel Başkanı Gaziantep'te Konuşma Yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İsrail'in yaptığı her türlü katliamı, insanlık dışı uygulamaları hem şahsım hem partim adına ayrıca da bu memleketin, bu milletin bir ferdi olarak lanetliyorum." dedi.

Dervişoğlu, Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in bir terör devleti olduğunu söyledi.

İsrail'in Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdüğünü iddia ettiğini hatırlatan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"İsrail bölgemizde bir terör devletidir. Benim olaya bakışım budur. Sadece Lübnan'da yaptıkları değil, Gazze'de, Filistin'de yaptıkları da, Türkiye'de gündem işgal ediyor. Spekülatif haberlere bakarak kime nerede, ne yaptıklarına dair bir şey söyleyebilmek benim açımdan mümkün değil. Bu konuda öncelikle resmi açıklamalara itibar edilmesi gerektiği kanaatini taşıyorum. Sonuç ne olursa olsun İsrail'e bakış açım ve İsrail'in bu bölge coğrafyasında yaşattığı zulüm ve katliamlara karşı fikrimi değiştirmeyeceğim gerçeğidir. Asıl mesele bu. İsrail'in yaptığı her türlü katliamı, insanlık dışı uygulamaları hem şahsım hem partim adına ayrıca da bu memleketin, bu milletin bir ferdi olarak lanetliyorum."

Kaynak: AA