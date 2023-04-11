İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan aday listelerine üstü kapalı tepki

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, partisinin aday listelerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üstü kapalı tepki gösterdi.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan aday listelerine üstü kapalı tepki

14 Mayıs seçimlerine günler kala; milletvekili aday listeleri kesinleşti. 

Partilerin gösterdiği adaylar ise tartışma konusu oldu. 

İYİ PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISINDAN TEPKİ 

İYİ Parti'nin eski bakanlardan İdris Naim Şahin'i aday göstermesi parti içinde de tepki çekti. 

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, "Türk siyasi tarihinin en hukuk tanımaz, totaliter ve otoriter iktidarına karşı çevreden gelip merkez boşaltan ve yeni merkezi “Milliyetçilik Demokratlık ve Kalkınmacılık“ ilkeleri doğrultusunda inşa etme iddiasında olan bir siyasi hareketiz . Süt leke taşısa bile biz taşıyamayız" ifadelerini kullandı. 

Akalın paylaşımını "Omuzlarında yükseldiğimiz on binlerce cesur yüreği ve milyonlarca seçmeni üzemeyiz" ifadeleri ile bitirdi.

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Seçim 2023 İYİ Parti
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