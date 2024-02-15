İYİ Parti Adana İl Başkanı Azime Kocacık istifa etti

İYİ Parti Adana İl Başkanı Azime Kocacık, görevinden istifa etti.

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İYİ Parti Adana İl Başkanı Azime Kocacık istifa etti

İYİ Parti'de sular durulmuyor. Protesto ve istifalar sürerken bir yenisi de Adana'dan geldi. Adana İl Başkanı Azime Kocacık, "gördüğüm lüzum üzerine" diyerek görevinden ayrıldığını duyurdu.

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Azime Kocacık sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli Adanalı Hemşehrilerim, Adanamızın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin menfaatlerini düşünerek yürüttüğüm Adana İl Başkanlığı görevimden lüzum görmem sebebi ile ayrılmış bulunmaktayım.

Başkanlık görevim süresince görev sadakatimi hakkaniyetle yerine getirmenin huzurunu taşıdığımı bilmenizi isterim. Bu süreçte desteklerini benden esirgemeyen Genel Başkanımız Sn.Meral Akşener’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

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