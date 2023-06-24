İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı bugün: “Rotamız net, pusulamız millet”

İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı başladı. “Rotamız net, pusulamız millet” sloganıyla yapılan kongrede genel başkan ve genel idare kurulu seçimi yapılacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tek aday olması beklenen kongrede partinin genel idare kurulunda kapsamlı bir yenilenme bekleniyor. Akşener’in kurultay konuşmasında önemli mesajlar vereceği ifade edilirken genel seçimlerdeki ittifak stratejisinin devamına ilişkin net bir tutum ortaya koyması bekleniyor.

PARTİ YÖNETİMİ BLOK LİSTE İLE SEÇİLECEK

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, İYİ Parti kongresinde 50 kişiden oluşan Genel İdare Kurulu ve 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu, blok liste ile seçilecek.