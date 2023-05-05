İYİ Parti'den yeni video: 'Asgari ücretin altında emekli maaşı kalmayacak'

İYİ Parti, 14 Mayıs seçimleri kapsamında "Asgari ücretin altında emekli maaşı kalmayacak; emekliler tarih yazacak" mesajıyla yeni bir video yayınladı.

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İYİ Parti, 14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında bugün sosyal medya hesaplarından "Asgari ücretin altında emekli maaşı kalmayacak; emekliler tarih yazacak" notuyla video paylaştı.

Videoda pazara giden emekli bir çiftin alışveriş yaptığı görüntüler yer alırken fonda “Bahçe domatesi geldi” diye bağıran pazarcının sesi duyuluyor. Çiftin, pazar tezgahlarında duran soğan ve domatese bakarak iç çekmesinin ardından kadın eşine “Hiç olmazsa yarım kilo alsaydık” diyor. Bu cümlenin ardından açı genişliyor ve eli kolu pazar poşetleriyle dolu eşi de “Yahu Neriman nasıl taşıyacağım bunca şeyi” diye soruyor.

Kadının eşine “Taşırsın merak etme, daha neler alacağız neler… Baksana ne güzel tazecik hepsi” cevabı verdiği görüntünün üzerine de “Haziran, 2024” yazısı çıkıyor. Video, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in emeklilerle çekilmiş bir fotoğrafının üzerine, “Emekliler tarih yazacak” ifadelerinin yazıldığı görüntüyle son buluyor.

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