İstifa ettiği duyurulmuştu: Bahçeli'nin Beşiktaş üyeliği devam ediyor

GERÇEK GÜNDEM

Uzmanların uyarılarına rağmen yıllardır alınmayan önlemler nedeniyle şimdiye dek 44 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen 'hükümet istifa' tezahüratlarına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, siyah beyazlı kulüpteki üyeliğini sonlandırdığı belirtiliyordu.

Söz konusu duyuru, bizzat MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından yapılmıştı: "(...) Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız, Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır."

İlerleyen süreçteyse Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Akpınar'ın kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı ve herhangi bir isim anmadığı paylaşımlar, akıllara MHP liderinin üyeliğinin hali hazırda düşürülmüş olduğu düşüncesini getirdi:

"Sosyal medya ya da yazılı açıklama yoluyla istifa edilmesi geçerli değildir, yazılı başvuru gerekir. Üyelikten çıkma yazılı istekle olur. Bu isteğin yönetim kurulu başkanlığına yapılması zorunludur."





"Aidat ödemediği için üyeliği düşenlerin, keza kongre üyesi olmadığı halde kulüp üyeliğinden istifa edildiği beyanları resmi nikah olmadan boşanma davası açmak ile eşdeğer sayılır."

Birçok medya kuruluşu, bahsi geçen sözleri 'Bahçeli'nin Beşiktaş üyeliği daha önce düşürülmüş' gibi başlıklarla haberleştirdi ve bu metinlerde gerekçe olarak siyasetçinin 'aidatını ödememesi' gösterildi.

'İSTİFAYLA İLGİLİ YAZILI BİLDİRİM ULAŞMADI'

Gerçek Gündem'in ulaştığı kulüp kaynakları, Beşiktaş yönetimine istifayla ilgili yazılı olarak henüz herhangi bir bildirimin ulaşmadığını söylediler. Ayrıca MHP liderinin üyeliğinin 2000 yılından beri sürdüğünü, aidat sorununun da olmadığını ifade ettiler.