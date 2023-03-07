İşte Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası ilk anket sonuçları
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanması sonrası ilk anket sonuçları yayınlandı.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması sonrası anket sonuçları da büyük bir merakla bekleniyor.
ORC Araştırma cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.
ORC, anketi 4-6 Mart tarihlerinde 28 kentte gerçekleştirildi.