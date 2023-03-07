İşte Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası ilk anket sonuçları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanması sonrası ilk anket sonuçları yayınlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçim
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İşte Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası ilk anket sonuçları - Resim: 1

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. 

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İşte Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası ilk anket sonuçları - Resim: 2

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması sonrası anket sonuçları da büyük bir merakla bekleniyor. 

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İşte Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası ilk anket sonuçları - Resim: 3

ORC Araştırma cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. 

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İşte Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası ilk anket sonuçları - Resim: 4

ORC, anketi 4-6 Mart tarihlerinde 28 kentte gerçekleştirildi. 

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