SGK'da yolsuzluk iddiaların üzeri kapandı: "Soruşturma kilitlendi. Çünkü olaya adı karışanların sırtlarını dayadıkları siyasetçiler var"

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) yaşanan yolsuzluk iddialarıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açtığı soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

“SORUŞTURMA KİLİTLENDİ ÇÜNKÜ OLAYA ADI KARIŞANLARIN SIRTLARINI DAYADIKLARI SİYASETÇİLER VAR”

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, “Bakan bu soygunları niçin açıklamıyor?” başlıklı yazısında Bakan Vedat Bilgin’in yolsuzluk iddialarının üzerine gittiğini belirterek “Ancak belli bir yere kadar gelince soruşturma kilitlendi. Çünkü olaya adı karışanların sırtlarını dayadıkları siyasetçiler var” dedi.

Öztürk, şunları yazdı:

“Soruşturmalar yapılıyor, yolsuzluklar belirleniyor ancak bu dosyalar ya hiç C. Savcılığı'na intikal ettirilmiyor ya da soruşturma kritik isimlere doğru uzanınca durduruluyor. İnsan sağlığıyla oynanmasına seyirci kalınıyor. Sahte kanser ilaçlarını vatandaşa satıyorlar. Yani hastamız hem parasından hem sağlığından oluyor. Bu da yetmiyor, ithal edildiği ülkede bile ruhsatı bulunmayan ilaçlar ülkemize sokuluyor, satışı yapılıyor.”

4 MİLYARLIK YOLSUZLUK

Saygı Öztürk, yazısını şöyle sürdürdü:

“SGK'daki 1 milyar TL'lik yolsuzluk dosyasının ayrıntılarına CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ulaştı. Bulut, Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem'in yeğeni SGK Tıbbi Cihaz Daire Başkanı M.A.E'nin memuriyetten uzaklaştırıldığını belirtti. Bulut, önergesinde gizlenen isimlere ilişkin yeni iddia gündeme getirdi. İşte söyledikleri:

‘2021 yılında başlatılan soruşturmada yolsuzluğun boyutu o dönem 1 milyar, bugün ki kurla en az 4 milyar liradır. Soruşturmanın başlatılmasının ardından bir bakanın yeğeni M.S. ortağı olduğu firmadan istifa etti. Yolsuzluklarla ilgili verdiğimiz iki önergenin ısrarla yanıtlanmaması, isimlerin açıklanmaması yolsuzluğa karışan isimlerin saklandığı izlenimi yaratıyor.’

SGK'nın içine düştüğü durum acı. Bakanın, yolsuzlukları gizlemesi ise anlaşılır gibi değil…”

İDDİALAR NEYDİ?

Geçtiğimiz yıl YouTube kanalı 140journos'un "Veba" adlı belgeselinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında kavga çıktığı iddia edilmişti. İsmi açıklanmayan üst düzey bir bürokrat Koca-Soylu kavgasına ilişkin olarak, "Ankara'da siyasetçilerin ticari bağlantıları var. Süleyman Soylu ile kardeşi medikal sektöründe iş yapıyorlar bu arada anlayacağınız iki taraf arasındaki kavga çok büyük" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun medikal işi yaptığı iddia edilen kuzeni Mehmet Soylu'nun kamudan aldığı ihaleleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşımıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Emir, Mehmet Soylu'nun ortağı olduğu RD Global/Invamed firmasıyla, bir süredir hastanelere tıbbi sarf malzeme sattığını ifade etmişti.

Emir soru önergesinde, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu da ortağı olduğu ve yönetim kurulu üyeliğini yürüttüğü RD Global/Invamed şirketiyle hastanelere tıbbi sarf malzeme satmaya devam ediyor. Son aldıkları iki ihalenin toplam bedeli ise 10 milyon TL'yi buluyor. Devlet Malzeme Ofisi'nin 4 Ocak'ta açtığı 1 milyon 487 bin TL'lik muhtelif sarf malzeme ihalesi ile ile 4 Şubat'ta açılan 7 milyon 978 bin 979 TL'lik muhtelif tıbbi sarf malzeme ihalesi yine RD Global/Invamed şirketine gitti" ifadelerini kullanmıştı.

İddiaların ardından RG Global şirketinden açıklama yapılmıştı ve yönetim kurulu üyesi olan Mehmet Soylu'nun 28 Mayıs 2021'de sağlık problemleri gerekçesiyle istifa ettiği belirtilmişti.

Şirketten yapılan açıklamada, “Şirket amaçlarımız dahilinde, sadece Ar-Ge faaliyetleri ve tıbbi cihaz üretimi yapılmakta, bu sebeple herhangi bir şekilde son kullanıcı olan kamu hastanelerine ve özel hastanelere satış yapılmamaktadır. Şirketlerimizin hiçbirinde, Sayın Mehmet Soylu’nun ortaklığı bulunmamaktadır” denilmişti.