İşte CHP'nin yeni Ankara İl Başkanı

CHP Ankara İl Kongresi'nde 340 oy alan Ümit Erkol yeni il başkanı oldu. Erkol'un rakibi Sercan Çığgın ise 241 oy aldı.

İşte CHP'nin yeni Ankara İl Başkanı

CHP Ankara İl Kongre'si bugün Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti.

kongrenin Divan Başkanlığını CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç yaptı.

Delegelerin oylarıyla "blok liste" yönteminin kabul edildiği kongrede, protokol konuşmalarının ardından seçime geçildi.

ÜMİT ERKOL YENİ BAŞKAN

Ümit Erkol ve Sercan Çığgın'ın il başkanlığına aday olduğu kongrede, 340 delegenin oyunu alan Erkol yeni il başkanı seçildi. Sercan Çığgın ise 241 oyda kaldı.

Etiketler
CHP
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Bakan Tekin'e devlet okullarında ücret talep edilip edilmediğini sordu İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Bakan Tekin'e devlet okullarında ücret talep edilip edilmediğini sordu
Ezgi Mola rahatsızlığını açıkladı. Hayranları geçmiş olsun mesajları yağdırıyor... Ezgi Mola rahatsızlığını açıkladı. Hayranları geçmiş olsun mesajları yağdırıyor...
2024 yılının en şanslı burçları hangileri? İşte şimdiden belli olan o burçlar 2024 yılının en şanslı burçları hangileri? İşte şimdiden belli olan o burçlar
CHP'de Kayseri İl Kongresi sona erdi: Delegasyonda dikkat çeken isimler CHP'de Kayseri İl Kongresi sona erdi: Delegasyonda dikkat çeken isimler
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun duyurdu: Erken emekli olabilirler! SGK Uzmanı duyurdu: Erken emekli olabilirler!
Uzmanından dolar/TL yorumu: Keşke haklı çıkmasaydım! Uzmanından dolar/TL yorumu
Kiracılar dikkat: Fahiş zam isteyen ev sahibinden yeni oyun! Fahiş zam isteyen ev sahibinden yeni oyun!
Prof. Dr. Ahmet Ercan, 4 ili işaret etti: 6 büyüklüğünde deprem üretebilirler Prof. Dr. Ahmet Ercan, 4 ili işaret etti: 6 büyüklüğünde deprem üretebilirler
İbrahim Tatlıses ile oğlu arasında söz düellosu! İbrahim Tatlıses ile oğlu arasında söz düellosu!