İşte CHP'nin yeni Ankara İl Başkanı

CHP Ankara İl Kongre'si bugün Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti.

kongrenin Divan Başkanlığını CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç yaptı.

Delegelerin oylarıyla "blok liste" yönteminin kabul edildiği kongrede, protokol konuşmalarının ardından seçime geçildi.

ÜMİT ERKOL YENİ BAŞKAN

Ümit Erkol ve Sercan Çığgın'ın il başkanlığına aday olduğu kongrede, 340 delegenin oyunu alan Erkol yeni il başkanı seçildi. Sercan Çığgın ise 241 oyda kaldı.