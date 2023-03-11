İşte 2023 seçimine katılacak 36 partinin listesi
YSK, seçime girme yeterliliği olan partileri açıkladı. 14 Mayıs seçimlerine 36 siyasi parti katılacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 36 siyasi partinin 14 Mayıs seçimine girme yeterliliği taşıdığını açıkladı. Temmuz 2022’de 27 olan seçime girme yeterliliği bulunan siyasi partilere 9 siyasi parti eklenmiş oldu.
HDP’NİN YEDEK PARTİSİ YEŞİLLER VE SOL LİSTEDE
Kapatılma ihtimaline karşı HDP’nin “yedek” partisi olabileceği söylenen Yeşiller ve Sol Parti de listede var.
Yine seçime girme yeterliliği bulunan siyasi partilere Yeşiller ve Soll Parti’nin yanı sıra Zafer Partisi, Sol Parti, EMEP, TKP, TKH, TİP ve HKP eklendi.
İşte seçime girme yeterliliği olan 36 parti: