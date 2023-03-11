İşte 2023 seçimine katılacak 36 partinin listesi

YSK, seçime girme yeterliliği olan partileri açıkladı. 14 Mayıs seçimlerine 36 siyasi parti katılacak.

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İşte 2023 seçimine katılacak 36 partinin listesi - Resim: 1

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 36 siyasi partinin 14 Mayıs seçimine girme yeterliliği taşıdığını açıkladı. Temmuz 2022’de 27 olan seçime girme yeterliliği bulunan siyasi partilere 9 siyasi parti eklenmiş oldu.

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İşte 2023 seçimine katılacak 36 partinin listesi - Resim: 2

HDP’NİN YEDEK PARTİSİ YEŞİLLER VE SOL LİSTEDE

Kapatılma ihtimaline karşı HDP’nin “yedek” partisi olabileceği söylenen Yeşiller ve Sol Parti de listede var.

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İşte 2023 seçimine katılacak 36 partinin listesi - Resim: 3

Yine seçime girme yeterliliği bulunan siyasi partilere Yeşiller ve Soll Parti’nin yanı sıra Zafer Partisi, Sol Parti, EMEP, TKP, TKH, TİP ve HKP eklendi.

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İşte 2023 seçimine katılacak 36 partinin listesi - Resim: 4

İşte seçime girme yeterliliği olan 36 parti:

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