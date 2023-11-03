İstanbul'daki Kürt yurttaşlar İmamoğlu'nun adaylığına nasıl bakıyor? İşte sonuçlar...
Rawest Araştırma, 2024 yılında gerçekleşecek Yerel Seçimler'de İstanbul'daki Kürt yurttaşların eğilimlerine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
Muhalefetin 2023 Genel Seçimleri'ndeki başarısızlığı toplumun büyük bir kesimin umutsuzluğa neden olurken; muhalefete yönelik tepkinin 2024 yılındaki Yerel Seçimlere nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.
Özellikle İstanbul seçimlerinin kritik önemde olduğu belirtilirken; yine Kürt yurttaşların oylarının İstanbul seçimlerinde belirleyeceği olacağı belirtiliyor.
Peki Kürt yurttaşlar, seçimlere nasıl bakıyor? Rawest Araştırma İstanbul'daki Kürt yurttaşlarla yaptığı 2024 Yerel Seçimleri anketinin sonuçlarını yayınladı.
İstanbul'un 39 ilçesinde 1000 kişi ile yapılan araştırmanın sonuçları şöyle:
14 Mayıs’ta gerçekleşen Genel seçimlerde İstanbul’da oy kullanan
Kürt yurttaşların birinci partisi %44,4 oran ile HDP/YSP oldu. AKP'nin %26 oy oranıyla
her 4 Kürt seçmenden birinin oyunu aldığı görülürken; %19 oy oranı ile İstanbul’da yaşayan Kürtlerden en çok oy alan üçüncü partisi CHP oldu.
Yarın bir genel seçim yapılacak olursa Kürt yurttaşların %51’lik kesimi HDP’yi destekleyeceğinin ortaya çıktığı ankette, son
seçimlerde (14 Mayıs) seçimlerinde hangi partiye oy verdikleri sorusuna verilen yanıtlar göz önüne alındığında
HDP’nin oylarında 7 puanlık bir artış göze çarptı.
HDP genel seçimlerde gördüğü ilginin altında bir ilgi görmekle birlikte yapılacak bir yerel
seçimde İstanbullu Kürt seçmenlerin en çok oy vereceği parti olarak ölçüldü.
Katılımcıların yarısından fazlası mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu bir sonraki
belediye seçimlerinde de aday olması gerektiğini ifade ediyor.
Yukarıda sonuçlara paralel olarak Kürt yurttaşların yarısından fazlası İmamoğlu'nun aday olması durumunda yeniden seçilebileceğini düşünüyor.
Kürt yurttaşlara göre Ekrem İmamoğlu’nun seçimi tekrar kazanabilmesinin en önemli koşulu
HDP’nin desteğinin alınması gerektiği. Katılımcıların %54,5’i HDP’nin desteği olmadan Ekrem
İmamoğlu’nun seçimi kazanamayacağını belirtiyor.
Ekrem İmamoğlu dışında bir ismin CHP adayı olarak gösterilmesinin yanlış bir karar
olacağını düşünenlerin oranı ise %45,9.
CHP’nin Büyükşehir Başkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu’nun aday olduğu bir senaryoda katılımcıların %33,40’ı Ekrem İmamoğlu’na kesinlikle oy vereceğini ifade ederken; bu orana yakın bir katılımcı (%31,40) ise Ekrem İmamoğlu’na kesinlikle oy vermeyeceğini ifade ediyor.
İttifak ayrımı gözetmeksizin Kürt yurttaşların yarısından fazlası (%56,3) yerel seçimlerde her
partinin kendi adayı ile seçime girmesi gerektiğini düşünüyor.
Yarın yapılacak bir yerel seçimde AKP dışında herhangi bir partiye oy vereceğini söyleyenlerin %84,2’si AKP adayının Fahrettin Koca olması durumunda da kararlarının değişmeyeceğini
belirtirken %10’luk bir kesim kararlarının değişeceğini ifade ediyor.
Yarın yapılacak bir yerel seçimde AKP dışında herhangi bir partiye oy vereceğini söyleyenlerin %86,2’si Ak Parti adayının Selçuk Bayraktar olması durumunda da kararlarının değişmeyeceğini belirtirken %7,6 oranında katılımcı kararlarının değişeceğini söylüyor.
14 Mayıs seçimlerinde HDP’ye oy verdiğini söyleyen Kürt yurttaşların %70’i HDP’nin aday çıkardığı
bir durumda HDP adayını destekleyeceğini belirtiyor.
İstanbul’da yaşayan HDP’li Kürt seçmenlerin yarısı HDP’nin İstanbul’da aday göstermesini doğru bir karar olarak değerlendiriyor. Bunun yanlış bir karar olduğunu düşünenlerin oranı ise %34.