İstanbul'daki Kürt yurttaşlar İmamoğlu'nun adaylığına nasıl bakıyor? İşte sonuçlar...

14 Mayıs’ta gerçekleşen Genel seçimlerde İstanbul’da oy kullanan

Kürt yurttaşların birinci partisi %44,4 oran ile HDP/YSP oldu. AKP'nin %26 oy oranıyla

her 4 Kürt seçmenden birinin oyunu aldığı görülürken; %19 oy oranı ile İstanbul’da yaşayan Kürtlerden en çok oy alan üçüncü partisi CHP oldu.