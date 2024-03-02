İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese, kararsızların oranı dikkat çekiyor

21-22 Şubat tarihlerinde 1664 kişiyle yapılan ankette katılımcılara "31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partinin adayına oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtılmadan önce sonuçlar şöyle şekillendi: