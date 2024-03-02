İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese, kararsızların oranı dikkat çekiyor

Metropoll Araştırma Şirketi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. Yarışın CHP'li mevcut başkan Ekrem İmamoğlu ile AKP'li rakibi Murat Kurum arasında nefes nefese geçtiği görüldü. Kararsızların oranı ayrıca dikkat çekti

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İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese, kararsızların oranı dikkat çekiyor - Resim: 1

Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere bir ay kala kamuoyu araştırma şirketleri, saha çalışmalarını hızlandırdı. Metropoll Araştırma Şirketi, yarışın en heyecanlı geçeceği illerin başında gelen İstanbul'da yaptıkları anketin sonuçlarını yayınladı.

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İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese, kararsızların oranı dikkat çekiyor - Resim: 2

21-22 Şubat tarihlerinde 1664 kişiyle yapılan ankette katılımcılara "31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partinin adayına oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtılmadan önce sonuçlar şöyle şekillendi:

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İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese, kararsızların oranı dikkat çekiyor - Resim: 3

(CHP) Ekrem İmamoğlu: Yüzde 34.7

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İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese, kararsızların oranı dikkat çekiyor - Resim: 4

(AKP) Murat Kurum: Yüzde 32.1

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İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese, kararsızların oranı dikkat çekiyor - Resim: 5

(DEM PARTİ) Meral Danış Beştaş - Murat Cepni: Yüzde 4.9

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İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese, kararsızların oranı dikkat çekiyor - Resim: 6

(İYİ Parti) Buğra Kavuncu: Yüzde 2.5

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İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese, kararsızların oranı dikkat çekiyor - Resim: 7

(Zafer Partisi) Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 2.0

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İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese, kararsızların oranı dikkat çekiyor - Resim: 8

(Yeniden Refah) Mehmet Altınöz: Yüzde 1.8

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İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese, kararsızların oranı dikkat çekiyor - Resim: 9

Diğer: Yüzde 1.8,

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İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese, kararsızların oranı dikkat çekiyor - Resim: 10

Kararsız: Yüzde 20.2

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İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese, kararsızların oranı dikkat çekiyor - Resim: 11
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İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese, kararsızların oranı dikkat çekiyor - Resim: 12
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