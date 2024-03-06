Seçim yarışında heyecan artıyor: Son İstanbul anketinde kim önde?

AKP’nin adayı Murat Kurum’un son dönemde yaptığı hatalar, partisi tarafından da eleştiriliyor. Öyle ki, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sürekli eleştirdikleri DEM Parti’nin İstanbul’da yüzde 10’a yakın oy almasını istedi:

"DEM Parti, en güçlü siyasi figürlerinden birini İstanbul'da aday yaptı. DEM'in İstanbul'daki oyunu biliyoruz. En azından bu oy seviyesine ulaşacak bir performansın ortaya konması lazım."