Seçim yarışında heyecan artıyor: Son İstanbul anketinde kim önde?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışın en heyecanlı geçtiği yer İstanbul. ALF Araştırma'nın yayınladığı son ankette Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki oy farkının 1 puan olduğu görüldü. "Seçimleri kim kazanacak" sorusuna yanıt arayan ankette, diğer partiler de ölçüldü.
Türkiye 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere kilitlendi. Yarışın en hararetli geçtiği yer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel önem verdiği ve 14 Mayıs seçimlerinden hemen sonra partisi AKP’ye hedef olarak gösterdiği İstanbul’da, Başkanlığı elinde bulunduran CHP de kampanyasını sürdürüyor.
AKP’nin adayı Murat Kurum’un son dönemde yaptığı hatalar, partisi tarafından da eleştiriliyor. Öyle ki, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sürekli eleştirdikleri DEM Parti’nin İstanbul’da yüzde 10’a yakın oy almasını istedi:
"DEM Parti, en güçlü siyasi figürlerinden birini İstanbul'da aday yaptı. DEM'in İstanbul'daki oyunu biliyoruz. En azından bu oy seviyesine ulaşacak bir performansın ortaya konması lazım."
Adayların çalışmaları sürerken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını açıklıyor. Son olarak ALF Araştırma şirketi, 21 Şubat 4 Mart tarihlerinde İstanbul'da yaptıkları anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
4 bin 400 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye soruldu.
Anketin sonuçları şöyle...
CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 37,8 (2019 yerel seçimlerinde İmamoğlu, İstanbul'da yüzde 48,80 oy almıştı)
Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum: Yüzde 36,9 (2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı İstanbul'da yüzde 48,55 oy aldı)
DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Meral Danış Beştaş: Yüzde 4,6
İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu: Yüzde 4,3
Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu: Yüzde 4,1
Yeniden Refah Partisi İstanbul adayı Mehmet Altınöz: Yüzde 4
Kararsız: Yüzde 5,2