İstanbul'da nevruz ateşi depremde yaşamını yitirenler için yakıldı: İstanbul'da nevruz ateşi depremde yaşamını yitirenler için yakıldı

GERÇEK GÜNDEM /,

Nevruz kutlamaları bu yıl "Newroz ateşiyle özgürlüğe" sloganı ile İstanbul Yenikapı'da gerçekleştirildi.

2023 yılı Nevruz etkinliği 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden on binlere adandı. Afette kaybedilenlerin unutulmadığı etkinlik alanındaki görevlilerin giydiği siyah önlükler ile de vurgulandı. Etkinlikler Barış Anneleri'nin Nevruz ateşini yakmasıyla başladı. "Hükümet istifa", "Erdoğan istifa sloganı" Yenikapı'da da yankılandı.

YEŞİL SOL PARTİ İLE EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI ALANDA

Nevruz etkinliklerine Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Esengül Demir, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeşil ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Partisi) Eş Sözcüsü İbrahim Akın, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Tutuklu ve Hükümlüler Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUAD-FED) yöneticisi Salih Tekin, milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Emek ve Özgürlük İttifakı’nda yer alan Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ile Bağımsız Devrimci Sınıfı Platformu (BDSP), Devrimci Parti, Halk-Der de alanda yer aldı.

HDK, Yeşil Sol Parti, DBP, TJA, HDP, Birleşik Mücadele Güçleri (BMG), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), TİP, Partizan, Devrimci Öğrenci Birliği (DÖB) bayrakları ve 68 hareketi önderlerinden Deniz Gezmiş posterlerinin dalgalandığı meydanda, gençler Bursa’da ırkçı saldırıya uğrayan Amedspor bayraklarını ve atkılarını taşıdı. HDP ve Yeşil Sol Parti Gençlik Meclisleri, “Yeşili’ ez, ulusu koru” yazılı pankartıyla Amedspor ile dayanışma mesajı verdi. EMEP'in ise "Deprem değil, bu düzen öldürür" pankartıyla alanda yer aldığı görüldü.

HDP, partinin kapatması istemiyle süren davaya karşı 'B planını' kesinleştirdi ve seçimlere Yeşil Sol Parti'yle girme kararı aldı. Nevruz kutlamalarında da bu partinin amblemi yer aldı. Parti uzun süredir seçime girecek şartları sağlamasına karşın Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) bu konuda net bir yanıt alamıyordu. Kurulun 11 Mart’ta seçime girecek partileri açıklamasıyla beraber, HDP cephesinde bir rahatlama oldu, seçim yeterliliği olan 36 parti içinde Yeşiller Sol Parti de yer aldı..

YENİKAPI'DA YEŞİL SOL PARTİ FLAMALARI AĞIRLIKLI OLDU

Yenikapı'da HDP'nin kapatma davası nedeniyle 'B Planı' olarak gündemde olan Yeşil Sol Parti bayraklarının ağırlıklı olduğu görülürken miting alanındaki görevliler de Yeşil Sol Parti önlükleri giydi. Kutlamaların gerçekleştirildiği diğer kentlerde de meydanlarda Yeşil Sol Parti flamalarının yer aldığı görüldü. HDP, kapatma davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol Parti ismiyle girecek.

HDP EŞ GENEL BAŞKANI PERVİN BULDAN: 14 MAYIS'TA SANDIKLARDA TEK BİR USULSÜZLÜK YAPILMASINA MÜSAADE ETMEYECEKSİNİZ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul'da Yenikapı'da gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarında açıklamalarda bulundu. Pervin Buldan'ın açıklamaları şöyle oldu:

Newroz, diriliştir, barıştır, mücadeledir. Bizler bu ülkeyi yönetenlerin depremdeki duyarsızlığını, depremden zarar görenlerin yaralarını sarmadığını gördüm.

Bu meydanı dolduranlar şunu bilsin ki demokrasi meydanlarda yazılır, barış meydanlarda ilan edilir. Bizler barışı da demokrasiyi de 14 Mayıs'ta sandıklarda ilan edeceğiz. bundan kimsemin kuşkusu olmasın. Bu ülkeyi yönetenler bilsin ki Kürtlere hakaret ederek, halklara parmak sallayarak bu seçim sürecini yürütemezsiniz. Hakaretlerinize, parmak sallamanıza boyun eğecek halk yok karşınızda.

"DEPREM VE AKP-MHP İKTİDARI BU ÜLKENİN KADERİ OLMAKTAN ÇIKACAK"

Depremin üzerinden bir aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen hala acıların dinmediğini, yaraların sarılmadığını hep birlikte gördük ve buna tanık olduk. Ama bir şey daha ortaya çıktı: İnsanlık, dayanışma, birlik ve beraberlik. Herkes bu dayanışma ile yaralarını sarmaya çalıştı. Herkes bu dayanışma ile acılarını dindirmeye çalıştı. Bizler bu ülkeyi yönetenlerin depremdeki duyarsızlığını gördük. Bu ülkeyi yönetenlerin depremi bir kader olarak ifade ettiklerinde deprem zarar görenlerin yaralarını sarmadığını gördük. İnsanları açlıkla, soğukla terbiye etmeye çalıştıklarını gördük.

Ama şunu bilsinler ki; deprem ve AKP-MHP ittifakı bu ülkenin kaderi olmaktan çıkacaktır. AKP'nin ve küçük ortağının bu ülkeyi son kez yönettiğini herkes bilmelidir. Çok az bir zaman kaldı. Önümüzde 2 aydan az bir zaman süresi var. 14 Mayıs tarihi bizler açısından önemli bir fırsattır. Aynı zamanda bir milat olacaktır.

14 Mayıs'ta sandıkları gençlerimize emanet ediyoruz. O sandıklarda tek bir usulsüzlük yapılmasına müsaade etmeyeceksiniz.

Hep birlikte bu 2 ay içerisinde uzun çalışacağız. Gece, gündüz demeden her kapıyı çalacağız, her yüreğe dokunacağız. Gelecek, yarınlar bizimdir; 14 Mayıs'tan sonra hepimizindir.