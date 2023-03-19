İstanbul'da nevruz ateşi depremde yaşamını yitirenler için yakıldı: İstanbul'da nevruz ateşi depremde yaşamını yitirenler için yakıldı
İstanbul'da Nevruz kutlamaları Yenikapı miting alanında gerçekleştirildi. Alanda HDP'nin kapatma davası nedeniyle seçimlere birlikte gireceği Yeşil Sol Parti bayrakları ağırlıklı oldu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yenikapı'da yaptığı açıklamada Türkiye'de değişim için 14 Mayıs'ı işaret etti.
GERÇEK GÜNDEM /,
Nevruz kutlamaları bu yıl "Newroz ateşiyle özgürlüğe" sloganı ile İstanbul Yenikapı'da gerçekleştirildi.
2023 yılı Nevruz etkinliği 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden on binlere adandı. Afette kaybedilenlerin unutulmadığı etkinlik alanındaki görevlilerin giydiği siyah önlükler ile de vurgulandı. Etkinlikler Barış Anneleri'nin Nevruz ateşini yakmasıyla başladı. "Hükümet istifa", "Erdoğan istifa sloganı" Yenikapı'da da yankılandı.
YEŞİL SOL PARTİ İLE EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI ALANDA
Nevruz etkinliklerine Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Esengül Demir, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Yeşil ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Partisi) Eş Sözcüsü İbrahim Akın, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Tutuklu ve Hükümlüler Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUAD-FED) yöneticisi Salih Tekin, milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.
Emek ve Özgürlük İttifakı’nda yer alan Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ile Bağımsız Devrimci Sınıfı Platformu (BDSP), Devrimci Parti, Halk-Der de alanda yer aldı.
HDK, Yeşil Sol Parti, DBP, TJA, HDP, Birleşik Mücadele Güçleri (BMG), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), TİP, Partizan, Devrimci Öğrenci Birliği (DÖB) bayrakları ve 68 hareketi önderlerinden Deniz Gezmiş posterlerinin dalgalandığı meydanda, gençler Bursa’da ırkçı saldırıya uğrayan Amedspor bayraklarını ve atkılarını taşıdı. HDP ve Yeşil Sol Parti Gençlik Meclisleri, “Yeşili’ ez, ulusu koru” yazılı pankartıyla Amedspor ile dayanışma mesajı verdi. EMEP'in ise "Deprem değil, bu düzen öldürür" pankartıyla alanda yer aldığı görüldü.
HDP, partinin kapatması istemiyle süren davaya karşı 'B planını' kesinleştirdi ve seçimlere Yeşil Sol Parti'yle girme kararı aldı. Nevruz kutlamalarında da bu partinin amblemi yer aldı. Parti uzun süredir seçime girecek şartları sağlamasına karşın Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) bu konuda net bir yanıt alamıyordu. Kurulun 11 Mart’ta seçime girecek partileri açıklamasıyla beraber, HDP cephesinde bir rahatlama oldu, seçim yeterliliği olan 36 parti içinde Yeşiller Sol Parti de yer aldı..
YENİKAPI'DA YEŞİL SOL PARTİ FLAMALARI AĞIRLIKLI OLDU
Yenikapı'da HDP'nin kapatma davası nedeniyle 'B Planı' olarak gündemde olan Yeşil Sol Parti bayraklarının ağırlıklı olduğu görülürken miting alanındaki görevliler de Yeşil Sol Parti önlükleri giydi. Kutlamaların gerçekleştirildiği diğer kentlerde de meydanlarda Yeşil Sol Parti flamalarının yer aldığı görüldü. HDP, kapatma davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol Parti ismiyle girecek.