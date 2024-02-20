Belirsizlik sona erdi! Aday listesini 2 dakika geç teslim etmişlerdi: DEM Parti İstanbul'da seçime giriyor

Siyasi partilerin 31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçim için aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etme süresi saat 17.00'de sona erdi. DEM Parti'yle ilgili baş döndüren trafik ise, bu zamanın dolmasının ardından başladı.

Kimi basın yayın organları, partinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterdikleri Meral Danış Beştaş ve Murat Cepni'nin başvurusunu yetiştiremediğini, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun gecikme nedeniyle listeyi kabul etmediği ileri sürdü.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Belirsizliğin artması üzerine ilk açıklama, yaklaşık bir buçuk saat sonra DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan geldi. Doğan, başvurularını zamanında yaptıklarını ve herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti. Başvuruyu 17.02'de yaptıklarını belirten Doğan, spekülasyonun İl Seçim Kurulu tarafından giderilmesi gerektiğini söyledi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise SZC TV ekranlarında aktarılan demecinde "Geç kalmışız, seçim kurulu başkanı bunu kabul etmiyor" ifadesini kullandı.

GERÇEK GÜNDEM'E KONUŞAN YETKİLİ: İKİ DAKİKA GECİKME OLDU

Krizin sürdüğü anlarda en detaylı bilgi ise, Gerçek Gündem'e konuşan DEM Partili bir üst düzey yetkiliden geldi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve dört ilçenin yetki belgesini elinde bulunduran arkadaşımız saat 16.55 sularında Çağlayan'daki adliyedeydi. Ancak listeyi teslim edeceği yere ulaştığında iki dakika gecikme oldu. Şu anda arkadaşımız hala adliyede ve ilgili hakimle görüşmeler sürüyor. Biz listelerimizin kabul edileceğini ve sorunun çözüleceğini düşünüyoruz."

'SORUN ÇÖZÜLDÜ'

Yine Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre sorun, saat 19.55 itibariyle çözüldü. DEM Parti'nin İstanbul'da yarışa katılacağı kesinleşti.

Bir süre sonra DEM Parti'nin resmi sosyal medya hesabından DEM Parti'nin seçimlere girebileceğini gösteren belge, "Spekülasyonlara kulak asmayın. İstanbul Büyükşehir Belediye Eş başkan adaylarımız Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepimize kolay gelsin. Yolumuz açık olsun" notuyla paylaşıldı.

Belge şöyle: